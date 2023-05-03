3大連鎖茶飲「芒果」搶先回歸！優惠一次看

夏天是芒果產季，也是國人最愛的水果之一，向來被茶飲、冰品業者視為「必殺」的季節熱銷品項；大苑子、發發、五桐號紛紛宣告芒果飲品重磅回歸，除了各種優惠，也有創意新品，包括芒果搭上咖啡、銀耳，或者打入優格、奶霜，各有滋味。

大苑子每年嚴選屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果製作飲品，從高人氣飲品濃郁香甜的「愛文芒果冰沙」，到清爽順口的「愛文翡翠」，還有眾所期待即將上市的加量級Double系列，都是春夏時節芒果控們絕對不能夠錯過的人氣飲品。即起推出的「愛文蜜朵朵」，就是以屏東枋山愛文芒果MIX滑順Q彈的台產新鮮銀耳；另有「愛文鮮果咖啡」，選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果搭配阿拉比卡冷萃咖啡，喝得到咖啡香氣，還有清爽芒果香田尾韻。

大苑子同步推出正著時的鳳梨飲品「旺來翡翠」，即日起至5/14旺來翡翠兩杯99元，每日限量供應，售完為止。

療癒系優格手搖飲「發發」，以當季屏東枋山的愛文芒果為主角，推出夏日限定「芒果假期系列」，包括每年必備的「發發好芒優格」香甜回歸、椰香湧現咀嚼滿足「楊枝甘露優格」、回甘消暑的「芒芒高山青」。此外，5/13至5/14母親節周末攜手最親愛的媽媽，來店打卡並Tag發發＠thefarfarfarm，即享發發鮮奶茶買1送1。

韓國文青品牌「DinoTaeng」也與手搖品牌「五桐號」聯名，推出爆萌「春季野餐系列」，即日起換上5款全新造型聯名飲料杯及專屬封膜，活動期間同步販售兩款造型鐵罐餅乾和造型公仔杯塞。另為呼應可愛繽紛的春季野餐企劃，五桐號推出超粉嫩少女系新品「蜜桃果粒冰沙」及「蜜桃冰茶凍飲」，聯名期間在門市消費兩杯大杯蜜桃新品贈限量「DinoTaeng聯名便利貼」，數量有限，送完為止。每年夏天必喝的「最完美楊枝甘露」與「芒果雲朵奶霜」也強勢回歸。