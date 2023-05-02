日本變裝系貓咪「貓福珊迪Mofusand輕食店」首店登場

以鯊魚喵、炸蝦喵特色聞名的日本變裝系萌貓「貓福珊迪ｍofusand」即日起至7/30在西門町誠品武昌2F推出「貓福珊迪ｍofusand輕食店」，除了有五大可愛打卡點外，還有各種變裝的「百變喵造型區」以及八款獨家輕食，全店滿滿都是貓咪，等待貓奴上門。

八款獨家輕食包括各種夾心喵圖的手工餅乾、三明治、可頌、熱狗堡等拼盤，以及萌貓杯子蛋糕、印有無辜貓咪表情的紅豆餅等，可愛顏值讓人捨不得入口。

四款「炸物拼盤」選擇分別有熱狗堡、可頌魚排或三明治搭配爽脆薯條、厚實炸魚塊等豐富配菜，裝在有著三隻萌貓圖的貓福珊迪木餐盤上。美食少不了飲品、冰品搭配，四款口味氣泡水都搭配獨特造型的飲料提袋，還附上可愛吸管套，飲料喝完提袋還可帶回加繼續使用，限定口味霜淇淋每款也附上造型杯套及印有可愛貓咪圖的專屬湯匙。以珍奶貓喵、麵點師喵為靈感的巧克力牛奶，上頭也有特殊拉花。

同時推出推出近70款全新周邊，包括鯊魚喵、漢堡喵及倒立喵等六款T恤，還有印有各種萌喵圖的木托盤及側背包等實用周邊。