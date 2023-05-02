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快閃10天 Nespresso打造全台首座咖啡機千倍放大版

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，限時10天在台北信義新光三越A11巡迴。圖／Nespresso提供
Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，限時10天在台北信義新光三越A11巡迴。圖／Nespresso提供

瑞士咖啡品牌Nespresso推出全新繽紛六色VERTUO POP咖啡機，大膽跳脫框架，為讓消費者找到最適合自己的玩色風格，品牌打造期間限定全台首座千倍放大版的VERTUO POP玩色咖啡快閃店，上周搶先於忠孝SOGO開幕，本周五(5/5)起，快閃店將移師信義新光三越A11北大門，展開第二波的期間限定巡迴，除了可品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡，還有超好拍的網美打卡牆，以及限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等限量好禮帶回家。

NespressoVERTUO POP跳脫傳統咖啡機顏色單調、厚重的框架，一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩，機身僅25公分高的輕巧設計，不受空間限制，可輕易融入居家空間。Nespresso台灣事業部總監盧翰霖Matt分享，年輕世代有偏好暢飲大杯量咖啡的趨勢，因此特別引進風靡全球、輕量級入門款VERTUO POP咖啡機，結合智慧科技萃取工藝，滿足年輕世代對視覺與味覺的雙重革命體驗的追求，也更符合年輕世代小坪數、繽紛色系的居家設計偏好。

喜歡喝咖啡的許瑋甯表示，自己最喜歡VERTUO POP咖啡機的智慧科技，只要依照當日心情挑選喜歡的咖啡風味，放入搭載獨家條碼辨識技術的專屬膠囊，不用另外設定水量，一鍵輕觸自動萃取完成。

「NespressoVERTUO POP玩色咖啡快閃店」將於5/5至5/14於台北信義新光三越A11北大門登場，現場提供臻選厚萃咖啡五種風味免費體驗，打卡分享再參加抽獎。Nespresso VERTUO POP咖啡機也推出指定組合享78折優惠，活動期間限定加贈玩色咖啡杯，數量有限，贈完為止。

Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店活動資訊

台北信義新光三越A11巡迴站

活動時間：2023/5/5(五)至5/14(日)，每日11:00~20:00

活動地點：信義新光三越A11北大門 (台北市信義區松壽路11號)

Nespresso攜手新銳藝術家周依，打造千倍放大版的咖啡機造型快閃店與網美拍照牆。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手新銳藝術家周依，打造千倍放大版的咖啡機造型快閃店與網美拍照牆。圖／Nespresso提供
Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店日前在忠孝SOGO開幕，邀請Nespresso永續大使許瑋甯(圖中)擔任嘉賓，一起開箱初夏最繽紛的玩色咖啡快閃店。圖／Nespresso提供
Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店日前在忠孝SOGO開幕，邀請Nespresso永續大使許瑋甯(圖中)擔任嘉賓，一起開箱初夏最繽紛的玩色咖啡快閃店。圖／Nespresso提供

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