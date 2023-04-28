「冠軍漁夫鍋」台南也吃得到 還研發專屬這道台南味

基隆苗圃義大利餐廳在台南開設全台第一家分店，開店8年來已闖出一片天，因看好南部的餐飲市場，上月間在台南市政府附近，開立分店，不只有冠軍漁夫鍋等，還推出台南人專屬的檸香牛奶魚義大利麵等料理，大量的海鮮用料及大方舒適的用餐環境，要征服台南人的胃。

29歲的年輕主廚羅永哲指出，在台南設立第一家分店，特別為在地人熟悉的食材，設計專屬義大利料理「檸香牛奶魚義大利麵」、「冠軍漁夫鍋（漁苗蕃茄海鮮湯）」、「手工黃金蟹肉餅」。檸香牛奶魚義大利麵，都是採用台南在地虱目魚柳，虱目魚在西洋就稱為「牛奶魚」。

羅永哲說，虱目魚身呈現乳白色，營養價值豐富類似牛奶且帶有淡淡奶香，結合台南特有的食材破布子，再搭配西洋酸豆、檸檬、葡萄乾…，破布子甘甜，西洋酸豆及檸檬味酸，葡萄乾味甜，酸甜滋味、豐富果香提升魚肉的鮮甜，且不蓋過魚肉特有的味道，呈現清爽夏日的風味代表四季如夏的台南，一道專屬台南的義大利麵。

羅永哲表示，基隆、台南與義大利都是靠海的城市，一樣擁有豐富的海洋資源，利用在地漁產設計了這道「冠軍漁夫鍋」，以擅長的義大利料理設計這道家庭式的海鮮湯，一個像乾鍋一樣的型式，選用純銅手鍋盛裝，塑造漁夫粗獷豪邁的性格，整鍋上桌的概念就像在家一樣自然不做作。

羅永哲強調，海鮮在義式料理中占有相當大的比例，不同於中式海產店的大火快炒或水煮海鮮，義式料理手法細膩，重視食材與食材的搭配，作法多元口味層次多變。廚師必須對海鮮特性十分熟悉，真正了解食材才能做出好的料理， 而不是用加工品再加工成料理，他不強調以義大利道地手法料理，反而是更親近在地，選擇適合台灣人的飲食習慣及口味去設計菜單，在台南做出不一樣的異國特色料理。

這家義大利餐廳位在台南市安平區中華西路、府前路口，老闆本身從事冷凍水產批發，為了兩個愛吃義式料理的女兒才，開始一連串的義大利餐廳之旅。苗圃的名字就以兩個女兒的英文名字諧音的命名 ，意思是培育幼苗、樹木幼株的苗圃。該店不使用加工品、半成品、調理包，店內的醬料全以新鮮食材熬製，是為了想創造一家可以每天吃、吃得安心的餐廳。