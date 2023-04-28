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饗饗、旭集6月1日起預收訂金500元！業者：為維護訂位權益

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供
饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供

台灣民眾喜歡吃到飽，超人氣的兩家吃到飽餐廳、饗賓集團旗下的「饗饗」與「旭集」，今於官方臉書公告將推新制，為維護消費者訂位權益，6/1起需預付訂金，每人需於線上預付500元訂金才算完成訂位；此舉通常是高檔餐廳預約制的做法，如今連常民版的吃到飽也推行此舉，網友多數表示贊成，認為「早該如此」，甚至建議「訂金提高一倍到1,000元」；但還是有很多網友狂喊「太難訂」，也拋出很多問題如「如果取消呢？」「使用餐券怎麼辦？」討論熱烈。

公告指出，「饗饗」、「旭集」收取訂金方式，網路訂位者透過饗賓餐旅「訂位系統」，限信用卡線上刷卡預付定金成功，即完成訂位；現場/電話訂位透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送訂金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，於時限內預付訂金，即完成訂位。公告也指出，如未於指定時間內付訂、則視同取消訂位。

為了避免預定客臨時取消或未到場，不少私廚、無菜單料理及頂級客製餐廳都有預收訂金的規定，包括人氣鐵板燒「初魚」、王品集團鐵板燒品牌「阪前和牛鐵板燒」也都有訂金制，如今Buffet也開始執行訂金制，網友們趁機一吐怨氣，「又訂不到，每次進去都在轉圈圈，等轉完都訂滿」、「如果臨時有事必須取消，請問是退款？還是保留下次抵扣？」、「猖狂！刁難客人訂位為樂！」但多數網友認為此舉可杜絕黃牛訂位，「讓真正想吃的人訂得到位」，「總算走出第一步！」，甚至提議「希望可以實名制」。

饗賓集團表示，推動這項新規定，主要是為了維護貴賓們的訂位權益；至於網友提問的餐券，「同樣先付訂金，等用餐時再退回。」

旭集6/1起需訂位+預付訂金，才算完成訂位。圖／饗賓集團提供
旭集6/1起需訂位+預付訂金，才算完成訂位。圖／饗賓集團提供

餐廳 吃到飽 饗饗

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