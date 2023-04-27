寵愛自己，也要感謝「她」！UNIQLO連三周祭出美麗女人節購物優惠

迎接母親節到來，UNIQLO從即日起到5月18日提供「美麗女人節」購物優惠，把對媽媽的感謝，擴大成所有年齡層，讓每個女性都能穿上換季新裝，繼續美麗！

UNIQLO精選了色彩、設計、機能三大明星商品，分別在連續三周提供不同優惠。像是中性款的U AIRism 棉質寬版圓領T恤，活動期間現折百元，從緊身到寬版應有盡有。為即將到來的夏日悶熱氣候提前做好準備，就不能少了輕薄透氣的AIRism科技空氣衣系列，則是79折起。另外，UNIQLO還順勢上市人氣設計師Mame Kurogouchi春夏聯名系列，不僅有必買內著，更推出全新設計單品，不到千元就能輕鬆擁有；普普藝術大師Andy Warhol的花卉UT系列，也是必買單品。而且，自5月4日起連續十天，於UNIQLO實體店舖消費滿2,000元就能抽時尚鏡化妝包組或會員150元優惠券，而在網路商店會員消費滿2,000元送時尚鏡化妝包組，一手包辦時尚美麗。

GU正式宣布將於5月26日首度進駐苗栗，落腳尚順購物中心，將於開幕期間推出豐富的夏季熱門單品優惠。圖／GU提供

繼屏東太平洋百貨店後，GU也正式宣布將於5月26日首度進駐苗栗，落腳尚順購物中心，將於開幕期間推出豐富的夏季熱門單品優惠，提供完整男、女、童裝品項，讓各年齡層的消費者皆可於店舖找到心儀的單品以及新店專屬限定服務。GU更將攜手人氣插畫家「一事吳陳」推出獨家限定開幕禮，為在地顧客量身打造購物的好所在！

普普藝術大師Andy Warhol的花卉UT系列，也是必買單品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝AIRism棉質BRATOP洋裝。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝SUPIMA COTTON圓領T恤。圖／UNIQLO提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列襪子2雙，390元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列透膚圓領上衣，790元。圖／UNIQLO提供