寵愛自己，也要感謝「她」！UNIQLO連三周祭出美麗女人節購物優惠

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO推出「美麗女人節」購物優惠，也上市了全新ame Kurogouchi春夏聯名系列。記者曾智緯／攝影
UNIQLO推出「美麗女人節」購物優惠，也上市了全新ame Kurogouchi春夏聯名系列。記者曾智緯／攝影

迎接母親節到來，UNIQLO從即日起到5月18日提供「美麗女人節」購物優惠，把對媽媽的感謝，擴大成所有年齡層，讓每個女性都能穿上換季新裝，繼續美麗！

UNIQLO精選了色彩、設計、機能三大明星商品，分別在連續三周提供不同優惠。像是中性款的U AIRism 棉質寬版圓領T恤，活動期間現折百元，從緊身到寬版應有盡有。為即將到來的夏日悶熱氣候提前做好準備，就不能少了輕薄透氣的AIRism科技空氣衣系列，則是79折起。另外，UNIQLO還順勢上市人氣設計師Mame Kurogouchi春夏聯名系列，不僅有必買內著，更推出全新設計單品，不到千元就能輕鬆擁有；普普藝術大師Andy Warhol的花卉UT系列，也是必買單品。而且，自5月4日起連續十天，於UNIQLO實體店舖消費滿2,000元就能抽時尚鏡化妝包組或會員150元優惠券，而在網路商店會員消費滿2,000元送時尚鏡化妝包組，一手包辦時尚美麗。

GU正式宣布將於5月26日首度進駐苗栗，落腳尚順購物中心，將於開幕期間推出豐富的夏季熱門單品優惠。圖／GU提供
GU正式宣布將於5月26日首度進駐苗栗，落腳尚順購物中心，將於開幕期間推出豐富的夏季熱門單品優惠。圖／GU提供

繼屏東太平洋百貨店後，GU也正式宣布將於5月26日首度進駐苗栗，落腳尚順購物中心，將於開幕期間推出豐富的夏季熱門單品優惠，提供完整男、女、童裝品項，讓各年齡層的消費者皆可於店舖找到心儀的單品以及新店專屬限定服務。GU更將攜手人氣插畫家「一事吳陳」推出獨家限定開幕禮，為在地顧客量身打造購物的好所在！

普普藝術大師Andy Warhol的花卉UT系列，也是必買單品。圖／UNIQLO提供
普普藝術大師Andy Warhol的花卉UT系列，也是必買單品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝AIRism棉質BRATOP洋裝。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝AIRism棉質BRATOP洋裝。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝SUPIMA COTTON圓領T恤。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝SUPIMA COTTON圓領T恤。圖／UNIQLO提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列襪子2雙，390元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列襪子2雙，390元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列透膚圓領上衣，790元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏聯名系列透膚圓領上衣，790元。圖／UNIQLO提供

自5月4日起連續十天，UNIQLO實體店鋪消費滿2,000元就抽時尚鏡化妝包組或會員150元優惠券。圖／UNIQLO提供
自5月4日起連續十天，UNIQLO實體店鋪消費滿2,000元就抽時尚鏡化妝包組或會員150元優惠券。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 母親節

延伸閱讀

UNIQLO首辦運動會4/22登場 報名成功整套機能裝免費帶回家

唯一和Rosé十指緊扣的那個男人 演繹COS新廣告帥度破表

避免快時尚成環保災難 二手衣送回門市有回饋

她去Uniqlo結帳驚見「神奇1物」 網曝優缺點：社交懶人超愛

相關新聞

台中LaLaport合體了！三井：2024開南港、2026前進高雄

集結300家品牌的台中LaLaport購物中心，繼「南館」率先展開試營運後，品牌數最多的「北館」今日展開試營運，南、北館...

寵愛自己，也要感謝「她」！UNIQLO連三周祭出美麗女人節購物優惠

迎接母親節到來，UNIQLO從即日起到5月18日提供「美麗女人節」購物優惠，把對媽媽的感謝，擴大成所有年齡層，讓每個女性都能穿上換季新裝，繼續美麗！

大金空調守護媽媽健康 全方位產品帶來居家純淨好空氣

迎接母親節檔期，大金空調主打擁有強大吸力的閃流放電空氣清淨機、低機身有電眼的乾衣除濕機，以及防蝕防霉又防疫的舒適節能空調...

新櫃登場！MAJOR MADE抵「嘉」了 獨家慶開幕活動就在秀泰生活

今年各家百貨的母親節活動比起往年提早開打，加上全民普發6000元的小確幸，多

台中三井LaLaport北館試營運 全館5月16日正式開幕

三井不動產集團在台灣首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」，繼南館於1月中...

全家便利商店攜手勝利基金會、桃園市政府　打造百坪社宅公益店

根據衛福部2022年最新統計，全台身心障礙者超過119萬人，其中勞動部調查顯示身心障礙者勞動參與率20.7%，遠低於全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦