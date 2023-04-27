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炎粉快搶！艾德懷斯快閃店開張 炎亞綸限定組合上架

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
艾德懷斯「感官」特色快閃店開幕，請到影視歌三棲表現出色的炎亞綸化身花草系優雅男神帥氣現身。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾德懷斯「感官」特色快閃店開幕，請到影視歌三棲表現出色的炎亞綸化身花草系優雅男神帥氣現身。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有歐洲「啤酒界香檳」美名的「小白花」艾德懷斯（Edelweiss ）頂級白啤酒，自去年春季在台上市，即創下2022年超商啤酒新品銷售NO.1佳績。看好市場盛行的品飲風潮，全球啤酒領導品牌海尼根今年宣布推出全新口味「輕奢蜜桃」及「繽紛莓果」，並自即日起至4月30日於微風松高H&M前廣場，打造限定四日的感官快閃店，並請到影視歌三棲表現出色的炎亞綸，化身花草系優雅男神出席。

炎亞綸表示，失戀就要喝「輕奢蜜桃」，蜜桃香可以感受到春風吹拂很療癒。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
炎亞綸表示，失戀就要喝「輕奢蜜桃」，蜜桃香可以感受到春風吹拂很療癒。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承襲艾德懷斯原味（酒精濃度4.9%）迷人風味，「輕奢蜜桃」和「繽紛莓果」（酒精濃度 3.5%）在熟成過程中增強了蜜桃及莓果的水果原汁，非常適合追求療癒的獨飲時光或是好友閨密相約午後微醺。

海尼根台灣行銷總監黃芳草表示，「白啤酒現在於全球成長相當快速，是僅次於『拉格啤酒』的第二大啤酒品類。光是在台灣的白啤酒市場自 2019 年以來，每年就以兩位數的速度增長中。我們很高興看到台灣消費者對艾德懷斯的喜愛，推出『輕奢蜜桃』及『繽紛莓果』這兩款令人期待的全新口味，也希望能帶給消費者更多的驚喜。」

在被問到以戀愛三階段「單身、戀愛中、失戀」，推薦合適的啤酒，炎亞綸不改直率個性，大方配對艾德懷斯原味就適合單身，因為紓壓時喝了有逃離到阿爾卑斯山的感覺；戀愛中適合「繽紛莓果」，因為繽紛的酸甜符合心境；失戀就要喝「輕奢蜜桃」，蜜桃香可以感受到春風吹拂很療癒。

快閃店期間還有獨家限定組合，除艾德懷斯330毫升瓶裝買三送一外，更有消費滿千贈艾德懷斯玻璃杯乙個優惠活動。現場還推出「炎亞綸限定組合」，內含炎亞綸親簽品牌花語明信片，限量10份，炎粉必搶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤酒粉新品「輕奢蜜桃、繽紛莓果」正式登台。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤酒粉新品「輕奢蜜桃、繽紛莓果」正式登台。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾德懷斯「感官」特色快閃店於微風松高H&M前廣場登場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾德懷斯「感官」特色快閃店於微風松高H&M前廣場登場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微風 炎亞綸

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