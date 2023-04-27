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整理包／4大超商「五一勞動節連假」限時優惠一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
4大超商推出「五一勞動節連假」限時優惠。圖／7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart提供
4大超商推出「五一勞動節連假」限時優惠。圖／7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart提供

每逢連續假期，4大超商的限時優惠總是令人期待！五一勞動節為了感謝廣大勞工與上班族的辛勞，除了霜淇淋、咖啡、飲料、冰品、零食等優惠之外，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富都推出多入數咖啡的限時限量優惠，囤貨就趁現在。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市5月1日前推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元優惠；5月2日前CITY系列指定飲品任選第2杯7折（不含CITY系列中杯、不可思議咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO，價低者折以五捨六入計）。

歡慶五一勞動節，OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至5月3日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買51杯送51杯，每日限量1萬組、每日每會員限購2組，兌換期限至9月30日；另有CITY CAFE濃萃拿鐵51杯優惠價2,100元（限量10萬組）、CITY PEARL珍珠奶茶51杯優惠價2,000元（限量5萬組）、CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青51杯優惠價1,700元（限量5萬組，限現萃茶門市兌領），每會員限購4組，兌換期限至9月30日。詳細優惠活動內容依OPEN POINT App公告為準。

●全家便利商店

全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）同品項買1送1優惠（Let’ s Café特濃美式咖啡、燕麥奶紅茶每會員每品項各限購10組）。

5月1日除了是勞動節，每月1日也是全盈+PAY會員日，5月1日上午10點起全家便利商店會員App「隨買跨店取」以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買3送3優惠。

因應連假出遊的飲品、冰品、糖果、餅乾等需求，全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價，包含古娃娃系列雪糕、哈根達斯迷你杯系列、FMC茶飲系列以及乖乖、Pocky、品客等零食，同步推出全盈+PAY滿額贈活動，5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。

除了店舖活動，全家便利商店App「隨買跨店取」4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，包含經典拿鐵（大杯，冰熱不限）14杯優惠價510元，經典美式咖啡（大杯，冰熱不限）17杯優惠價510元；零食、冰品也有優惠，首推樂事洋芋片2包優惠價53元，杜老爺特級冰淇淋甜筒2件優惠價55元。

●萊爾富

萊爾富4月29日至5月2日祭出現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間Hi Café大杯特濃美式咖啡、大杯特濃拿鐵可享同品項買20杯送20杯優惠，不限冰熱，除了可在門市選購外，也可透過Hi-Life VIP App「整買零取」下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友分享。同一時段，門市還有大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項加10元多1件。

連假出遊玩樂或是宅家耍廢，少不了飲品及零食陪伴，萊爾富4月29日至5月1日推出「嗨寶向勞工致敬」活動，多款指定人氣飲品、零食等下殺5折起，包括黃金康貝特能量飲料、無糖雪碧600mL等皆享同品項買1送1；艾洛瑪焦糖拿鐵、喬亞滴濾拿鐵咖啡、貝納頌經典拿鐵、滿天星洋芋脆片、卡迪那95℃mini脆薯美式肋排口味、乖乖玉米脆條五香等皆享同品項加10元多1件。

●OKmart

OKmart新推出兩款OKCAFE新品茶拿鐵，售價皆為55元，其中「焙茶拿鐵」選用日本九州第一大產區鹿兒島所產的焙茶粉，採用日本蒸菁技術，入口有天然蜂蜜氣息，加入鮮奶更順口；「錫蘭紅茶拿鐵」嚴選唐寧茶的錫蘭紅茶葉，完整茶葉研磨，香氣濃郁。即日起至5月1至OKmart facebook粉絲專頁截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖即享39元嘗鮮價。

全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
萊爾富4月29日至5月2日推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項第2杯10元。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月2日推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項第2杯10元。圖／萊爾富提供
全家便利商店App「隨買跨店取」4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，樂事洋芋片2包優惠價53元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，樂事洋芋片2包優惠價53元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
即日起至5月1至OKmart facebook粉絲專頁截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖即享39元嘗鮮價。圖／OKmart提供
即日起至5月1至OKmart facebook粉絲專頁截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖即享39元嘗鮮價。圖／OKmart提供
全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
萊爾富4月29日至5月2日現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間Hi Café大杯特濃美式咖啡、大杯特濃拿鐵可享同品項買20杯送20杯優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月2日現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間Hi Café大杯特濃美式咖啡、大杯特濃拿鐵可享同品項買20杯送20杯優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月1日推出原價65元的艾洛瑪焦糖拿鐵、艾洛瑪紅茶拿鐵加10元即可多1件。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月1日推出原價65元的艾洛瑪焦糖拿鐵、艾洛瑪紅茶拿鐵加10元即可多1件。圖／萊爾富提供
全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
歡慶五一勞動節，7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至5月3日推出多項限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶五一勞動節，7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至5月3日推出多項限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富推出「嗨寶向勞工致敬」優惠，4月29日至5月1日無糖雪碧汽水限時買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「嗨寶向勞工致敬」優惠，4月29日至5月1日無糖雪碧汽水限時買1送1。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN門市5月1日前推出CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市5月1日前推出CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接五一勞動節連假，萊爾富4月29日至5月1日推出「嗨寶向勞工致敬」活動，多款指定人氣飲品、零食等下殺5折起。圖／萊爾富提供
迎接五一勞動節連假，萊爾富4月29日至5月1日推出「嗨寶向勞工致敬」活動，多款指定人氣飲品、零食等下殺5折起。圖／萊爾富提供

咖啡 便利商店 零食

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