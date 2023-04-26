五一連假爽喝到開工！萊爾富限時4天「Hi Café買20杯送20杯」

迎接五一勞動節連假，為犒賞廣大勞工和上班族，萊爾富自4月29日至5月1日推出限時下殺5折起活動，除了有多款人氣飲品、零食齊推優惠外，大眾最愛的現煮咖啡優惠更是加碼延長至5月2日，指定品項分別享買20杯送20杯、第2杯10元的超值優惠，讓消費者從連假一路爽喝到開工。

萊爾富4月29日至5月2日限時4天祭出現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間Hi Café大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元）可享同品項買20杯送20杯優惠，且不限冰熱，最多直接現省1,300元，除了可在門市選購外，也可透過Hi-Life VIP App「整買零取」下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友分享，囤貨就趁這一波。同一時段，門市還有大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件，大杯美式咖啡平均單杯不到28元，大杯拿鐵單杯也只要33元。