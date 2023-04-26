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五一連假爽喝到開工！萊爾富限時4天「Hi Café買20杯送20杯」
迎接五一勞動節連假，為犒賞廣大勞工和上班族，萊爾富自4月29日至5月1日推出限時下殺5折起活動，除了有多款人氣飲品、零食齊推優惠外，大眾最愛的現煮咖啡優惠更是加碼延長至5月2日，指定品項分別享買20杯送20杯、第2杯10元的超值優惠，讓消費者從連假一路爽喝到開工。
萊爾富4月29日至5月2日限時4天祭出現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間Hi Café大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元）可享同品項買20杯送20杯優惠，且不限冰熱，最多直接現省1,300元，除了可在門市選購外，也可透過Hi-Life VIP App「整買零取」下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友分享，囤貨就趁這一波。同一時段，門市還有大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件，大杯美式咖啡平均單杯不到28元，大杯拿鐵單杯也只要33元。
連假出遊玩樂或是宅家耍廢，少不了飲品及零食陪伴，萊爾富4月29日至5月1日推出「嗨寶向勞工致敬」活動，限時3天多款指定人氣飲品、零食等下殺5折起，包括黃金康貝特能量飲料（售價25元）、葡萄王益菌王粉末顆粒（3包入，售價99元）、無糖雪碧（600mL，售價35元）等皆享同品項買1送1；艾洛瑪焦糖拿鐵（售價65元）、喬亞滴濾拿鐵咖啡（售價39元）、貝納頌經典拿鐵（售價35元），以及人氣零食滿天星洋芋脆片（售價20元）、卡迪那95℃mini脆薯美式肋排口味（售價25元）、乖乖玉米脆條五香（售價25元）等，皆享同品項加10元多1件優惠。
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