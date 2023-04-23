母親節請媽媽吃陳嵐舒！gubami Social海陸雙饗登場
曾獲「亞洲最佳女主廚」榮銜的陳嵐舒，在台北市信義區新光三越A9館開設以「當代台灣料理」為定位的gubami Social，今年餐廳特別於4月27日至5月14日，為辛勞的媽媽們獻上兩款海陸餐酒組合——陸饗美宴「雙人板腱牛排搭配單瓶法國紅葡萄酒Fleurie」，以及海饗私藏「龍蝦伊麵搭配單瓶精選法國白葡萄酒Moltès」，以餐酒相佐的魅力，征服媽媽的心。
陸饗美宴「雙人板腱牛排搭配單瓶法國紅葡萄酒Fleurie」採用14盎司美國極黑和牛板腱，富有漂亮油花紋路，肉質鮮甜多汁，與果香濃郁的紅葡萄酒Fleurie相互加乘，將彼此特色堆疊出更厚實的風味。
海饗私藏「龍蝦伊麵搭配單瓶精選法國白葡萄酒Moltès」選用整隻鮮活波士頓龍蝦，選用整隻鮮活波士頓龍蝦，吸滿鮮味的伊麵佐以龍蝦高湯自製而成的米餅點綴，搭配麝香葡萄香氣濃厚的法國白葡萄酒Moltès，整體香氣出色迷人，不僅提升料理的鮮甜感，味蕾體驗也完美升級。
陸饗美宴「雙人板腱牛排搭配單瓶法國紅葡萄酒Fleurie」原價每人每套6,230元＋10%，優惠價每人每套5,480元＋10%；海饗私藏「龍蝦伊麵搭配單瓶精選法國白葡萄酒Moltès」原價每人每套3,930元＋10%，優惠價每人每套3,480元＋10%。限定組合限量販售，預訂即享優惠價，酒款搭配皆以整瓶販售。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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