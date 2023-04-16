去年才70元！「2派克雞排」一年內二度漲價 每片調漲5元至85元

真的回不去了！受到諸多因素影響，物價越來越昂貴，令許多消費者直呼吃不消。連鎖雞排店「2派克雞排」宣佈，自4月17日起，全台部份產品調漲價格，其中「雞排」由80變85，「腿排」由80漲至85，其他如雞塊、腿丁也調漲5元。這也是2派克雞排在1年內的二度漲價。

自台北四平街起家的「2派克雞排」是台灣知名的連鎖雞排店，在全台各大商圈均有門市，店內提供有派脆雞排、脆皮雞腿排、脆皮無骨雞塊等多種商品，還有甜不辣、魷魚塊等多款炸物。

受到原物料上漲因素，2派克雞排在2022年5月就曾調整價格，招牌的雞排漲至每片80元，引起網友的熱烈討論。近日2派克雞排再度發布公告，表示為維護品質，將於4月17日全台部分產品售價調整。其中「雞排」由80元調整至85元；「腿排」由80元調整成85元；「雞塊」則從70元調整成75元，至於「腿丁」則是從70元調整為75元。

網友對此表示「2022年4月時雞排70元，現在漲到85元」、「比便當貴」、「終於可以擺脫雞排~邁向標準bmi了」。