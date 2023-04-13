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肯德基「海苔肉鬆脆雞、玫瑰荔枝Q蛋撻」混搭登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
購買蛋撻禮盒，加價199元就可獲得「KFC × 卡娜赫拉聯名手機座」，限量1萬組。記者陳睿中／攝影
購買蛋撻禮盒，加價199元就可獲得「KFC × 卡娜赫拉聯名手機座」，限量1萬組。記者陳睿中／攝影

隨著母親節的腳步將近，「肯德基」將4月18日起，新推出「海苔肉鬆脆雞」與「玫瑰荔枝Q蛋撻」，為媽媽們帶來不同以往的滋味。同時肯德基也集結兩款新品，並且加入復古童玩的元素，限量推出「食光寶盒」，讓媽媽可擁有肯德基爺爺紙娃娃、竹蜻蜓、毽子、發光陀螺等童玩，更有卡娜赫拉聯名貼紙。此外，肯德基也攜手卡娜赫拉小動物，推出聯名提袋組，加價還可獲得「聯名手機座」

新推出的「海苔肉鬆脆雞」，以經典的咔啦脆雞為基礎，淋上美乃滋，並且灑上獨家特製的雞肉鬆，還有海苔、白芝麻增添香氣，創造出中西混搭的特殊風味，還有鹹中帶甜的復古滋味。單點每塊72元，另外還有經典餐、絕配餐、XL超豪肯！餐、溫暖同樂餐等多種套餐方案，每套149～650元。限於4月18日至5月22日期間供應。

同樣新登場的「玫瑰荔枝Q蛋撻」延續使用163層手工撻殼，內餡則是奶蛋醬搭配荔枝醬，上層還有粉紅荔枝奶霜，以及新鮮玫瑰花、Q彈荔枝凍點綴。不僅擁有粉紅色澤，還帶有清新的花果香氣，每顆52元，並有多種組合可供選擇，限於4月18日至6月26日期間供應。

針對母親節所設計的「食光寶盒」，即是集結海苔肉鬆脆雞X4、咔啦脆雞X4、原味與玫瑰荔枝Q蛋撻雙色禮盒X1、上校雞塊8塊、中薯1份、QQ球1份，以及一組「童玩寶盒」。童玩寶盒內則有首度推出的肯德基爺爺紙娃娃、KFC×卡娜赫拉貼紙1組，還有竹蜻蜓、發光陀螺、毽子各1，讓媽媽們可以重溫童年時的玩具與樂趣。「食光寶盒」售價899元，全台限量1萬組，4月18日正式開賣，PK雙饗卡會員可於4月14日～17日期間優先預購。

新品「玫瑰荔枝Q蛋撻」也與「卡娜赫拉的小動物」推出聯名禮盒與聯名提袋，可以見到滿滿的卡娜赫拉元素，萌度十足。「雙色滿足幸福組」內含雙色蛋撻禮盒1組、立頓檸檬風味紅茶2杯，還有聯名提袋，每組355元；「粉嫩優雅特選組」則是玫瑰荔枝Q蛋撻禮盒1組、立頓檸檬風味紅茶2杯，以及聯名提袋，每組375元。兩款聯名組自4月28日正式開賣，全台共限量2萬組，PK雙饗卡會員可於4月14日～27日期間優先預購。

除此之外，5月16日起，購買任一蛋撻禮盒，則可加價購買「KFC × 卡娜赫拉聯名手機座」，加購價199元，全台限量1萬組。

聯名蛋撻禮盒上，可以見到滿滿的卡娜赫拉元素。記者陳睿中／攝影
聯名蛋撻禮盒上，可以見到滿滿的卡娜赫拉元素。記者陳睿中／攝影
新登場的「玫瑰荔枝Q蛋撻」，每顆52元。記者陳睿中／攝影
新登場的「玫瑰荔枝Q蛋撻」，每顆52元。記者陳睿中／攝影
「食光寶盒」內裝有「童玩寶盒」，內含有竹蜻蜓、紙娃娃等多種復古童玩。記者陳睿中／攝影
「食光寶盒」內裝有「童玩寶盒」，內含有竹蜻蜓、紙娃娃等多種復古童玩。記者陳睿中／攝影
肯德基與卡娜赫拉的小動物攜手，推出聯名禮盒與聯名提袋。記者陳睿中／攝影
肯德基與卡娜赫拉的小動物攜手，推出聯名禮盒與聯名提袋。記者陳睿中／攝影
肯德基推出「海苔肉鬆脆雞」，單點每塊72元。記者陳睿中／攝影
肯德基推出「海苔肉鬆脆雞」，單點每塊72元。記者陳睿中／攝影
針對母親節所設計的「食光寶盒」，售價899元，全台限量1萬組。記者陳睿中／攝影
針對母親節所設計的「食光寶盒」，售價899元，全台限量1萬組。記者陳睿中／攝影

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