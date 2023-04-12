肯德基炸雞餐現省300！漢堡王送北海道機票、MacBook

隨著全民普發現金，「漢堡王」攜手百事可樂，於4月華堡日限時推出刮刮卡活動，有機會獲得北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦等不同贈禮，中獎率100%。「肯德基」則是攜手MJ116成員大淵，推出「咔啦曠曲接力唱」活動，有機會獲得藍芽音響等禮物。

漢堡王所推出的「華堡日」，乃是粉絲們每個月期待的官方優惠活動。凡於4月15日至4月18日期間，於官網預購華堡系列套餐，並指定於4月19日取餐，或是直接於4月19日臨櫃購買華堡系列套餐，就可獲得「小華堡」1顆，以及加贈「刮刮卡」1張。刮刮卡獎項內容包含「北海道雙人來回機票」、「MACBOOK AIR筆記型電腦、「NINTENDO SWITCH」、NIVEA純萃保養身體水凝乳天然有機燕麥，以及多種漢堡王商品，中獎率100%，送完為止。

除此之外，4月14日至4月18日期間，凡至官方粉絲團參與留言任務，就有機會抽中「小華堡兌換券」1張。

肯德基攜手頑童MJ116成員大淵，以炸雞酥脆聲為元素，推出「咔啦曠曲」，連帶吸引許多網紅加入接力。4月17日前參與「咔啦曠曲接力唱」活動，就有機會獲得價值18,000元的藍芽音響、狂饗桶兌換券、吮指雙雞XL超豪肯套餐等贈禮。