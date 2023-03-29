全聯雙北地區門市開賣進口蛋！南港旗艦店民眾排隊「搶蛋」約10分鐘賣光
新一批進口蛋來了！全聯雙北地區門市今天（3月29日）陸續開賣常溫美國進口蛋，每盒10顆售價68元、每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。今早全聯南港旗艦店約10點30分上架，有不少消費一早就來「搶蛋」，現場約有超過20人排隊，後續也有消費者快速補位，上架70多盒的進口蛋約在10分鐘左右就被搶光。全聯表示，現階段先以雙北地區門市為主，各門市到貨會採分批上架，盡量讓消費者都能買到，每人限購2盒，呼籲大眾不要囤貨。
今早在全聯南港旗艦店排隊頭香的謝小姐說，家裡已經快一個月買不到蛋，昨天看到新聞報導後，今天一早就特別來全聯南港旗艦店排隊搶購，對於10顆68元的售價覺得蠻便宜的。
全聯表示，先前缺蛋時就已採取分批、分時段上架和限購數量策略，本次雙北地區開賣進口蛋，每家門市到貨時間和數量不一，蛋價則依市場牌價為主。
大潤發雙北地區門市今天也陸續開賣3款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋。產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6,000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批15,000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。大潤發預計3月30日後進口蛋可供貨至全台。
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