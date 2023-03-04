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人氣景點佐登妮絲城堡營運近半年 明天喜迎百萬人次入園送大禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
人氣景點佐登妮絲城堡營運近半年，明天喜迎百萬人次入園。圖／取自珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書
人氣景點佐登妮絲城堡營運近半年，明天喜迎百萬人次入園。圖／取自珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡臉書

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，去年10月試營運，逾30萬人入園，11月營運，票價恢復全票300元，遊客仍不斷，高居人氣排行榜冠軍，明天喜迎百萬人次遊客，慶祝百萬入園大回饋，入園年卡驚喜抽。

巴洛克式綠建築美容生技園區佐登妮絲城堡開幕至今，第100萬遊客將在明天誕生！佐登妮絲集團總經理陳佳琦將邀觀光大使胡宇威現身，迎接這名幸運兒，贈送「佐登妮絲尊榮卡The ONE」，可享1年無限次免費入園。

響應38國際婦女節，邀請集團其他事業群加碼，佐登妮絲城堡、佐登妮絲及佐登微爾，共同舉辦抽獎活動：1日至8日入園遊客，憑票根資訊上網登錄，參與抽獎活動。

包含1名頭獎超過10萬元「佐登妮絲城堡尊榮卡TheONE乙張」，20 名二獎「佐登妮絲BC-HA複合益生菌三盒+佐登微爾健康管理課程乙堂」，100名三獎「佐登妮絲磁氧靚顏水嫩課程體驗乙堂」，100名四獎「佐登微爾JSTAR肌膚管理計畫體驗乙次+面膜乙枚」，100名五獎「佐登妮絲健麗齊玫瑰亮顏魚膠原蛋白飲10瓶乙組」，100名六獎「佐登妮絲商城購物禮券500元乙張」，100名普獎「佐登妮絲城堡門票2張」，各種好康優惠一把罩，逾520份獎項好禮。

3月浪漫梅山鄉瑞里村紫藤花季登場，佐登妮絲城堡2月25日到4月30日，展開浪漫的「紫色浪漫季」，以紫色花卉、大量繡球花、和全台最高室內大廳花藝打開序幕，掀起民眾春天追花熱潮。

佐登妮絲 婦女節

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