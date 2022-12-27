7-ELEVEN、星宇航空再推聯名新品！鮮食正餐、甜點都有

7-ELEVEN去年與星宇航空共同合作打造航空主題門市、超商首創飛機餐概念的微波鮮食、同步販售航點限定商品，吸引航空迷和旅遊達人矚目。隨著解封旅遊熱潮再起，今年雙方再度攜手合作，自12月28日起獨家企劃以日本航線為主軸的日式質感餐點、甜點等，同時祭出OPEN POINT會員專屬活動，除享有點數兌換優惠價外，活動期間購買兩件指定商品就抽日本來回機票、星宇航空 X 7-ELEVEN聯名圍裙，預計將再掀起一波聯名話題。

7-ELEVEN觀察到日本旅遊在今年10月開放免簽自由行後，相關關鍵字在網路搜尋趨勢人氣竄升，因此今年下半年陸續開發道地的日式餐點、獨家引進日本當地才買得到的甜點，像是百年鐵路便當「新杵屋」、人氣甜點「夢甜屋」等名店，讓想念日本美食、暫未有行程安排的民眾味蕾先暖身。

而在旅途中，星宇航空精緻的機上餐點更是備受許多旅客好評，7-ELEVEN與星宇航空將此獨特的美味體驗延伸至超商，賦予微波鮮食精緻新面貌。此次7-ELEVEN與星宇航空共合作5款全新商品，包含正餐鮮食、甜點等，更特別推出OPEN POINT會員專屬抽獎活動，12月28日至2023年1月24日限時4週、單筆購買任兩件星宇航空聯名指定商品，即有機會抽「星宇航空不限航點日本來回機票一張」，預計抽出10名。

本次聯名主打新品為星宇航空日本航線商務艙限定，由以雞肉料理聞名的米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作開發「鳥喜炙燒雞腿丼（售價99元）」，由該店料理長指導監製，使用店內秘醬炙燒雞腿排，並以日式調味拌炒肉鬆和蛋鬆，均勻鋪在在地台南11號米的Q彈米飯上，宛如職人炙烤的日式料理。另一款「雙醬雞排咖哩飯（售價99元）」為星宇航空特別指定開發，以4種咖哩秘方調製，富有茴香、豆蔻與丁香風味的咖哩醬，白醬則選用生鮮香菇和培根與奶油拌炒後熬煮，滋味鮮香濃郁，豪邁搭配整塊日式炸雞排，雙醬多層次風味一次滿足。

飯後甜點推薦日本人氣甜點「半熟起司塔（售價49元）」，嚴選來自進口的無鹽發酵奶油和乳酪起司製成，酥脆塔皮與香濃起司內餡口感層次豐富。而7-ELEVEN「超人氣名店飲料專區」去年與星宇航空聯名的泰式奶茶創下狂銷逾2百萬瓶紀錄，自2023年1月11日起也將推出以星宇航空今年全新航點「沖繩」為主題的獨家聯名「沖繩黑糖奶茶（售價38元）」，使用沖繩波照間製糖廠所生產的黑糖，具獨特炭燒香氣，搭配錫蘭紅茶入口滑順，充滿冬日限定濃郁口感。