追完《初戀》好想吃！「拿坡里義大利麵＋冰淇淋蘇打」套組限期優惠

2022年末爆紅日劇《First Love初戀》擄獲廣大劇迷的心，三澧企業旗下BELLINI Pasta Pasta與MOLINO兩大義式餐飲品牌，自12月初趁勢推出劇中男女主角最愛的「日式拿坡里義大利麵」後，吸引不少消費者朝聖品嘗，現在更加碼提供昭和風「冰淇淋蘇打」。即日起至2023年1月19日，凡至餐廳Facebook粉絲專頁按讚追蹤，即享「拿坡里義大利麵＋冰淇淋蘇打」套餐優惠價380元+10%（原價430元）；此外兩家店更致敬劇中餐廳活動，只要在2023年1月11日當天用餐點選拿坡里義大利麵，可享「免費份量加大」。

「日式拿坡里義大利麵」（日語：ナポリタン）是一種將義大利麵用番茄醬翻炒的日本洋食，這道菜是二戰後經由橫濱的洋食廚師改良而成，成為日本大眾化的日常菜餚。

新品冰淇淋蘇打，一秒回到復古懷舊的昭和時代。圖／三澧企業提供。

BELLINI Pasta Pasta與MOLINO餐廳主廚採道地日式做法，以番茄沙司與番茄醬拌炒洋蔥、杏鮑菇、青椒、培根、維也納香腸等食材，餐點上桌後還提供帕米森起司粉以及塔巴斯可辣醬，完全呈現日本人享用拿坡里義大利麵的文化風味，搭配上入口清涼暢快「冰淇淋蘇打」，氣泡水結合藍柑橘糖水呈現美好湛藍色，最後擺上香草冰淇淋與櫻桃，讓劇迷們一秒鐘回到復古懷舊的昭和時代。

拿坡里義大利麵+冰淇淋蘇打，打造最強回憶殺套組。圖／三澧企業提供。

此外，為迎接冬日好食光，兩家餐廳同步祭出季節限定佳餚饗客。東京風義大利料理領導品牌BELLINI Pasta Pasta，自即日起供應「蒜炒辣味番茄三點蟹手工扁平麵」380元+10%，呈現經典義式Arrabbiata風味，義大利文則是「生氣」的意思，傳聞中因為義大利麵是用辣椒、蒜頭與番茄製作，吃完往往滿臉通紅的模樣彷彿正在生氣而得名，主廚嚴選具飽滿甜味三點蟹，結合秘製番茄醬汁，辛香甘鮮難以忘懷。「黑松露菌菇起司比薩」450元+10%，以富含濃郁香氣菌菇與黑松露醬，融入奶香誘人瑪茲瑞拉起司，豐富層次帶給味蕾絕佳感受。

BELLINI Pasta Pasta冬季新品，蒜炒辣味番茄三點蟹手工扁平麵、黑松露菌菇起司比薩。圖／三澧企業提供。

堅持源自老義大利傳統製麵工法的MOLINO，推出暖心冬季新菜「三點蟹鮮濃蝦醬起司燉飯」380元+10%，以大量鮮蝦耗時熬煮的蝦高湯，煨煮成香氣四溢的義式燉飯，拌炒肥美三點蟹，將鮮味鎖入其中，最後結合濃郁起司，獻上最療癒美味。「開心果火腿菠菜起司比薩」450元+10%，將時節盛產鮮甜菠菜打成泥後與特選起司製成完美醬汁，鋪墊義大利最愛的鹹香火腿及酥脆開心果，並採用義大利原裝進口火山石窯爐烘烤，提高比薩餅皮含水度，打造薄脆又富有嚼勁的口感，引人垂涎不可錯過。