白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台北東區商圈正式開幕。店內將提供招牌的「白種元吾桑格Woo Samgyup、豪華豐盛生菜盤、牛肉年糕末餅」等多種餐點，還有韓國直送的正統醬料。為慶祝新店登場，11月25日至12月4日期間，開桌就送價值420元的「白種元吾桑格Woo Samgyup」，加入會員再贈送「豬五花」1份。

白種元是一位廚師和企業家，被許多人譽為「韓國廚神」。憑藉著風趣的言談、豐富的料理知識，白種元也參與、主持許多美食節目，樹立自己在美食與演藝界的地位，連BTS也是其粉絲。白種元同時致力推廣韓國美食文化，旗下打造了27個品牌，共計在全球有2,586間門市，包括美國、中國、日本、新加坡均有足跡。

本次登台的「本家BORNGA韓式燒肉」，是白種元以品味為根基創立的品牌。「本家」意味著韓國最原始的味道，呈現正統韓國菜餚，並且打造出「外國人也能接受的傳統韓味」。店內使用了16款從韓國直送來台的醬料，並且由韓國專業師資赴台培訓人員、確保餐點品質與一致性。店內用餐環境也依照道地韓式餐廳風格設計，以黑、亞麻棕裝潢環境，營造兼具時尚與舒適性的用餐空間。

諸多餐點中，申請專利的招牌菜「白種元吾桑格 Woo Samgyup」，將牛五花橫切製成薄片，讓肉更易入味、快熟，且增添軟嫩口感，再淋上特製的秘醬，釋放鮮甜清爽、帶有淡雅青檸香氣的滋味，每份420元。另款招牌「豪華豐盛生菜盤」，提供了5種時令鮮蔬，讓顧客依照個人喜好搭配肉片、沾醬品嚐，享受燒肉與蔬菜交織的層次變化。從白種元另一品牌「元祖包飯」引介到本家的招牌料理「本家特製海鮮包醬」，將多種海鮮加入特製大醬翻炒製成，不論拌飯、沾肉、搭配鮮蔬皆合宜，配上蔬菜、肉片更添美味，每份130元。

除此之外，本家BORNGA韓式燒肉也提供多樣化的韓式料理。「牛肉年糕末餅」是將牛排骨肉先醃再與年糕烘烤，口感細緻，每份290元。其他還有「海鮮煎餅（320元）」、「本家牛肉大醬湯（320元）」、「宮廷牛骨湯（420元）」、「本家風味牛肉蔬菜鍋（810元）」、「本家牛肉水冷麵（250元）」等多種選擇

為慶祝新店亮相，11月25日至12月4日，開桌即贈「白種元吾桑格 Woo Samgyup」1份；同桌每人加入會員，再加贈原價350元的「豬五花肉盤」1份，一次現賺2盤肉。

【本家BORNGA韓式燒肉 】

地址：台北市大安區市民大道四段102號