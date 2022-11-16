跟著影后遊大鵬灣！海上教堂浪漫、鱈魚香絲DIY超有趣

交通部觀光局主辦的凰金樂齡旅遊考察團日前南下高屏，除了可愛亮眼的兩位日本網紅，還有溫柔嫻雅的金馬影后陳淑芳，在微風細雨間，從屏東大鵬灣生態遊船、鮮饌道鱈魚香絲DIY到海上教堂品嘗咖啡香，影后始終微笑入鏡，旅程歡樂忘齡。

大鵬灣生態遊船的趣味，在於導覽人從史地到生態無一不知，遊船行經以鮪魚造型為發想的元宵主燈「巨鮪來富」，以及30多萬蚵殼打造、高15米的新住民藝術主燈「海之女神」，吸睛的海上教堂、充滿故事性的蚵殼島，全都近距入眼；傳說中的特有的紅樹林、95種鳥類與活動於溼地的招潮蟹等，則得碰點運氣。

近年生態船最常配搭的活動，就是現烤蚵仔吃到飽；或者往市區尋美食餐廳，品嘗「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子，當然甜美的烤鮮蚵也不可錯過。

飽食之後的昏昏欲睡時刻，行程排往知名的網紅景點「海上教堂」，所有人眼睛一亮，影后整裝待拍，充滿期待。這座西班牙風格的建築，整棟漆上鵝黃色、看似平凡，但佇立在波光粼粼的大鵬灣海面上，瞬間充滿畫面張力，尤其夕陽時分，金橘色彩畫進教堂與海面，更是一絕。

教堂內，並非教堂，而是一座挑高的咖啡館。高挑設計展現歐式風格的浪漫與優雅，細長的圓拱型窗迎著陽光與海色，光影灑進大廳，空氣隨著光束盤旋而上，時間似凝結在此，遊客不約而同地放低聲量，排隊入鏡。

海上教堂咖啡館因設計獨特，瞬間爆紅，也因此入場方式改了又改，近期是採「時段制」，須預約入場，在預約時段內只出不進，間接地實施了人潮管制，讓入內品飲多了幾分安靜、閒適與優雅。最佳預約時段，當然是傍晚時分，甜點、咖啡與美景皆收，再行經300公尺長的海堤，海風吹來，夕陽金黃灑照，更添童話美感。

這裡也是目前全台唯一一座矗立於海域中的教堂，結合愛心鎖牆、幸福鐘等浪漫周邊裝置，記得提前到訪，沿途即可美照拍好拍滿。

此外，大鵬灣潟湖周邊也規劃自行車道及步道，同樣是欣賞夕陽的最佳景點之一，無障礙設施完整，即使推著輪椅、也能享受微風美景。夏季落日時間預估為傍晚17:30之後，冬季則建議下午16:00前來等待落日。

BOX：玩趣加一樁

你知道鱈魚香絲真的是魚漿壓製而成嗎？它不僅是從小伴隨許多人長大的零嘴，也是健康好物。此行也來到鮮饌道海洋食品文化館，體驗全台第一座鱈魚香絲觀光工廠的「鱈魚香絲DIY」。

文化館位於林邊鄉的鱈魚香絲觀光工廠，品牌歷經八八風災後轉型，是屏東為數不多的觀光工廠之一。外觀不甚起眼，很容易錯過，從影片介紹、走覽恍若水族館般的海通道，藉此了解當地生態、生產與製作流程，接著展開最有趣的DIY實境體驗。

這也是觀光工廠的最大賣點，將魚漿壓成片狀是最簡單作法，也可用魚漿寫字、繪圖、或者傳遞心意，完成「魚漿畫」之後，即進入烤製流程，緊壓烘烤來回兩遍，魚香四溢，拍完照、就著餘熱品鮮，鹹香帶點嚼勁，頗讓人欲罷不能。

鱈魚香絲手工DIY假日有上、下午兩場，散客也可參觀體驗，每人200元。

船上導覽解說在地精彩。圖／雄獅旅遊提供 館內有全台最長的鱈魚香絲。記者羅建怡／攝影 海上教堂黃昏時分最美。記者羅建怡／攝影 影后隨團旅行，展現無比親和力。圖／雄獅旅遊提供 鱈魚香絲DIY樂趣多。記者羅建怡／攝影 交通部觀光局主推「凰金樂齡旅遊」。圖／雄獅旅遊提供

海上遊船可從另一個視角、探見陸上各種建築。記者羅建怡／攝影 大鵬灣生態遊船出發。記者羅建怡／攝影