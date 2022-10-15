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「2022 Mattauw大地藝術季」今在台南總爺藝文中心開幕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影
「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影

「2022 Mattauw大地藝術季」今在台南總爺藝文中心開幕，典禮請來塔山之歌鄒族古謠傳唱，還有台南傳統藝陣表演接力演出，非常熱鬧。市長黃偉哲「化身水分子」，以「取曾文溪水」啟動儀式象徵曾文溪流域孕育多元族群文化交織。

文化局表示，即日起將跨越國曆及農曆新年，一連舉辦至明年1月29日止。活動串連市道171線3大展區同步展出，民眾除可欣賞藝術家寄予對流域治理的期盼與願景所打造的藝術創作，活動期間還將舉辦多場工作坊、講座論壇、食農教育體驗、大地運動會、藝術展演及線上podcast等多元主題體驗，邀請大家更深入本次大地藝術季的水分子倡議，親身走進曾文溪的萬物生命場域。

黃偉哲表示，麻豆大地藝術季是三年計畫，以「曾文溪的一千個名字」為題出發，將專注的議題溯源至曾文溪全域138公里，活動集結13位策展人、62位藝術家團隊、超過100場文化探索體驗活動，打造出台灣目前最大規模的大地藝術季。中央、地方、學校、企業與策展團隊共同努力耗時3年心血，從前期醞釀到後期創作發展，分別在總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區等3大展區，打造出超過60件的藝術作品展現給國人。

「2022 Mattauw大地藝術季」3大展區因分布較廣，主辦單位建議多利用連結總爺藝文中心展區（紅樓）、大隆田展區（作品〈和大地撐起的家〉前）及渡拔展區（拔林工作站）的接駁車轉乘三大展區觀展。相關訊息可至「2022 Mattauw大地藝術季」臉書粉絲專頁及Line帳號查詢。

「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影
「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影
「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影
「2022 Mattauw大地藝術季」在台南總爺藝文中心開幕。記者周宗禎／攝影

台南 黃偉哲

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