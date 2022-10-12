杏子吃得到「麻辣豬排」！韓式蜂蜜蒜味豬排同步上桌

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
韓式蜂蜜蒜味海大蝦熟成腰內豬排 ，每份560元。圖／銀座杏子日式豬排提供
韓式蜂蜜蒜味海大蝦熟成腰內豬排 ，每份560元。圖／銀座杏子日式豬排提供

隨著氣候漸涼，來自日本的「銀座杏子豬排」自即日起推出「麻辣里肌豬排」，還有暖呼呼的「麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵」，為民眾帶來辛辣暖身的滋味，還有「韓式蜂蜜蒜味海大蝦腰內豬排」同步登場。

2014年登台的銀座杏子日式豬排，主打日式豬排料理，目前在全台共有24間門市。本次於秋冬所推出的「麻辣里肌豬排」，選用肉質富彈性的里肌豬排，佐以數十種辛香料調製的乾麻辣醬，再搭配清爽的洋蔥丁，入口後嘗得到濃郁辛香，每份380元。「麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵」，則是在豚骨高湯內，加入以複方中式香料並添加大紅袍花椒等食材做成的辣油。並搭配讚岐烏龍麵和軟嫩香酥的腰內豬排，暖胃又過癮，每份430元。

另外繼上季推出的「韓式洋釀豬排」後，本季銀座杏子豬排再推出「韓式蜂蜜蒜味海大蝦熟成腰內豬排」，選用手掌大的肥豬蝦裹粉油炸，再搭配蜂蜜蒜味醬汁炸豬排，帶來秒飛韓國般的感受，每份560元。另外「韓式蜂蜜蒜味草蝦熟成腰內豬排」則是炸草蝦、熟成腰內豬排以蜂蜜蒜味醬調味，每份450元。

麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵，每份430元。圖／銀座杏子日式豬排提供
麻辣豚骨腰內豬排烏龍麵，每份430元。圖／銀座杏子日式豬排提供
麻辣里肌豬排，每份380元。圖／銀座杏子日式豬排提供
麻辣里肌豬排，每份380元。圖／銀座杏子日式豬排提供

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