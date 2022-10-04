湯圓+蒜頭雞！必勝客「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」好驚嚇

萬聖節即將到來，必勝客今年端出「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，比薩上竟然有10顆超逼真的眼球，挑戰驚悚極限！必勝客也將「芝麻湯圓」和「蒜頭蛤蜊雞」創新混搭，帶來視覺與味覺的衝擊。

繼去年萬聖節推出「蒜香黑咖哩豬排比薩」後，必勝客今年推出的「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，外觀裝飾有10顆芝麻白玉湯圓，加上黑凱薩醬妝點，變身為栩栩如生的眼球怪物，入口能嘗到爆漿的濃郁芝麻風味。同時也以蒜頭醬油為底醬，調製出驅鬼避邪的蒜頭蛤蜊雞，還有莫扎瑞拉起司、暗黑凱薩醬蜘蛛網，不僅台味十足，更為萬聖節帶來濃厚的恐怖氣息。