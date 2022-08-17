米其林二星名廚簡捷明再創「聚苑」 獻上星級私房家宴

連續6年榮獲上海米其林二星殊榮的大師級名廚簡捷明，8月27日起於台北市民生社區精心打造全新私房家宴「聚苑（JU YUAN）」——為了相聚而打造的一幢別苑。簡捷明集結「粵」、「川」、「滬」等地的料理特色，將其60年來踏遍大江南北的廚藝人生，幻化為一系列澎湃豐美的私房料理，以10人桌菜家宴形式呈現，每桌35,000元+10%元起。

為人豪爽、喜歡結交朋友的簡捷明，平日就愛宴請三五好友到家裡吃飯，細算之下「簡家私房菜」早逾百道；此次聚苑的菜式，即是以此為軸線，打破固定的料理派系，將注重本味的粵菜、濃油赤醬的上海菜與鮮麻香辣的川菜，完美配搭。

「醉蟹」以台灣食客的飲食喜好為考量，簡捷明將上海名菜「生醃蟹」做改良，除了減少醃料的份量外，更將原本的生蟹改為熟蟹，選用膏肉肥美的紅蟳，先蒸熟後，再以紹興酒、醬油、糖的秘制調料泡醃一晚，陳年酒香伴隨鮮甜黏糯的膏蟹，讓饕客齒頰留香。

「麻辣鮮鮑」嚴選鮮活的五頭南非鮮鮑，洗淨燙熟備用。另起鍋放入以辣椒、花椒、鹽、糖、香葉、桂皮等香料調配而成的滷汁，加熱煮滾再放入先前備用的鮑魚，隨即關火，使其浸泡在滷汁中，待涼後再放入冰箱中繼續醃漬一晚即成，吃起來Q嫩香麻。

「杏汁白肺湯」首先是清洗豬肺，必須不停用水灌進豬肺中，反覆沖洗至豬肺呈白色以去除腥味。洗淨後切塊，再入鍋煸炒，去除多餘水分，然後再與豬骨、瘦肉、雞腳、菜乾與奶白菜等食材，一同以明火煲製三小時成湯。費時耗工的港式名湯溫潤滋肺，老少咸宜。

「花雕瑤柱蒸蛋白」首先將蛋白與水以一定的比例調配成蛋液，再入蒸籠蒸製。簡捷明特別提醒蒸蛋前記得要以保鮮膜封口，才能蒸出滑嫩沒有氣孔的完美蒸蛋，最後再淋上以花雕酒、醬油和瑤柱製成的鮮美芡汁，鹹鮮滑口。

「和牛白子活蝦麻婆豆腐」是家常麻婆豆腐的豪華升級，捨棄一般麻婆豆腐常用的豬絞肉，改用香氣更甚的和牛絞肉來製作，並加入香煎過的白子與鮮蝦，同時調整辣度，讓平凡的麻婆豆腐鮮上加鮮，更添風味層次，讓人無法忘懷。

「火焰富貴雞」是源自於金庸小說裡的名菜。選用1.5公斤的跑山雞，先將雞隻以鹽、糖等調料醃製2.5小時後備用；接著以蠔油、鮑汁煨煮栗子、秀珍菇、冬菇、茶樹菇等8種配料，烹調後再將配料塞進雞身中，並先後依序以荷葉及麵粉皮包裹全雞，最後放入烤箱中烘烤三小時，才大功告成。上桌前，在桌邊淋上高度烈酒並點火燃燒，再以木槌破殼，取出內部的富貴雞再手撕分解，色香味俱全。

「聚苑」座落在鬧中取靜的民生社區一隅，室內裝潢淨白典雅，溫煦的陽光藉著大面窗景灑落，恬靜愜意。餐廳分為可容納20人的大堂區域，及兩個10人獨立包廂，賓客可自在盡興地暢饗溫暖純粹的家常好滋味。

◎聚苑

．地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號1樓

．電話：（02）8770-5505