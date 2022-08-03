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不只三寶飯！文青「麥記燒臘」還有鴨皮壽司、生菜鴨鬆

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥記燒臘針對吧檯提供內用限定的創意定食套餐，每份250元起。圖／新東陽提供
麥記燒臘針對吧檯提供內用限定的創意定食套餐，每份250元起。圖／新東陽提供

新東陽旗下的「麥記燒臘」，近期於南京復興商圈打造全新「日式吧檯風格燒臘店」，以不同以往的門市面貌，帶來不同的用餐體驗，店內除了招牌的三寶飯、四式招牌飯等餐點外，還透過內用限定套餐，提供「鴨皮壽司」、「生菜鴨鬆」等創意菜色。

1967年創立至今的新東陽，以「現場手炒肉鬆」與「吮指回味燒臘」為招牌特色。其旗下的「麥記燒臘」標榜已有30餘年歷史，並首創自香港招聘燒臘師傅的作法，將傳統港式滋味引進台灣，帶起港式燒臘店在台榮景。此次新東陽全新打造的「麥記燒臘慶城店」，使用環保綠建材建構，透過再生利用的技術，打造出日式裝潢美學。尤其店內還首創日式吧檯料理，讓顧客能近距離感受職人料理的手藝。

麥記燒臘標榜嚴選上等原料與獨門醃漬醬汁，提供脆皮烤鴨、蜜汁叉燒、琥珀玫瑰油雞等港式燒臘，還有馳名三寶飯、四式招牌飯、經典五寶飯等多拼系列，單品價格落於135～195元不等，並可提供加價升級肉量的服務，另亦有「三豐吉祥拼盤」、「四喜如意拼盤」、「五福富貴拼盤」等選擇。此外，店內還於吧檯區提供內用限定的創意定食套餐，不僅有招牌燒臘，還可品嚐到醋飯搭配皮薄香脆的片皮鴨打造而成的「鴨皮壽司」，以及生菜蝦鬆、蜜汁叉燒酥、玉子麥記燒等配菜，每份依內容250至280元。

除了明亮並帶有文青感的用餐環境外，麥記燒臘的外帶餐點也提供環保材質餐盒，並分隔清楚、不怕飯菜湯水混雜而影響口感。盼以精緻的燒臘餐點，重啟記憶中的港式滋味。

【麥記燒臘慶城店】

地址：台北市松山區南京東路三段303巷8弄1號

電話：2719-8816

麥記燒臘於南京復興商圈打造全新門市。圖／新東陽提供
麥記燒臘於南京復興商圈打造全新門市。圖／新東陽提供
麥記燒臘慶城店擁有與眾不同的用餐空間。圖／新東陽提供
麥記燒臘慶城店擁有與眾不同的用餐空間。圖／新東陽提供

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