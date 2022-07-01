快訊

重複感染定義公布 發病1~3個月內「符合2條件」就算

本土+3萬5699、境外+101 台中、新北5千多例位居一二

增221中重症、121死亡 18歲少女未打疫苗 肺炎併呼吸衰竭亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪民必朝聖！日式文青風「黃阿瑪冰菓室」好吃又好拍

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
黃阿瑪冰菓室日式刨冰。圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室日式刨冰。圖／有你共創提供

瑪民們吃冰囉！擁有廣大粉絲的「黃阿瑪」首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」，獨家推出日式風格快閃店「黃阿瑪冰菓室」，自7月1日起在松山文創園區南向製菸工廠盛大開幕。館內以「輕食」為主題，集結黃阿瑪與7位後宮，推出客製化日式刨冰，還有超過60樣黃阿瑪週邊商品與諸多打卡元素，全展期「免費入場」，瑪民們一定要親自朝聖，留下一個涼爽美好的夏季回憶！

「黃阿瑪冰菓室」 於7月1日至10月10日登場，館內推出黃阿瑪與後宮造型的客製化日式刨冰「瑪瑪御駕貓掌冰組」，凡購買該款刨冰的子民，即可隨機獲贈一款「後宮造型貓掌湯匙」（共計8款），現場還有「後宮疊疊霜淇淋」、「瑪瑪輕功漂浮飲」與黃阿瑪專屬口味的「後宮瑪糬燒」可供選擇。瑪民們可以在濃濃日式氛圍的冰菓室裡，一邊享用好吃的美食，一邊欣賞萌萌的黃阿瑪圍繞在身邊。

現場還有超過60樣黃阿瑪的週邊商品，吃喝玩樂應有盡有，絕對能擄獲瑪民們的心。有你共創數位、黃阿瑪與後宮還攜手打造「達摩阿瑪開運神社」，首次亮相的變身「達摩阿瑪」，將現身於冰菓室為廣大瑪民們祈福，歡迎瑪民們到現場一同祈求好運。另外還有獨家超可愛的「達摩阿瑪扭蛋機」，超值獎項抽抽有獎，瑪民們還不來拼個手氣，把隱藏版的15cm高達摩阿瑪公仔帶回家！

【黃阿瑪冰菓室 期間限定站】

活動日期：2022年7月1日至2022年10月10日

活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠

活動時間：平日：12:00-18:00、假日11:00-19:00

活動粉專：https://www.facebook.com/fumeancatpopup/

https://www.facebook.com/uPoint.unni

入場資格：免費入場

達摩阿瑪開運神社。圖／有你共創提供
達摩阿瑪開運神社。圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室現場販售有多款黃阿瑪週邊商品。記者陳睿中／攝影
黃阿瑪冰菓室現場販售有多款黃阿瑪週邊商品。記者陳睿中／攝影
超萌的黃阿瑪與7位後宮，絕對值得瑪民們親自朝聖。記者陳睿中／攝影
超萌的黃阿瑪與7位後宮，絕對值得瑪民們親自朝聖。記者陳睿中／攝影
活動現場提供多款週邊，還有美顏拍貼機。記者陳睿中／攝影
活動現場提供多款週邊，還有美顏拍貼機。記者陳睿中／攝影
首次亮相的變身「達摩阿瑪」，將現身於冰菓室為廣大瑪民們祈福。記者陳睿中／攝影
首次亮相的變身「達摩阿瑪」，將現身於冰菓室為廣大瑪民們祈福。記者陳睿中／攝影

文創 快閃 文青

延伸閱讀

台東限定飲品紅烏龍茶 速食連鎖門市也能喝到

影／台鐵全新時刻表走文青風 即日起開放索取

嘉義文創園區重招商首次流標 文化部：有潛力廠商

最美書店行動辦公室！台灣第二間SHARE LOUNGE進駐南港

相關新聞

瑪民必朝聖！日式文青風「黃阿瑪冰菓室」好吃又好拍

瑪民們吃冰囉！擁有廣大粉絲的「黃阿瑪」首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」，獨家推出日式風格快閃店「黃阿瑪冰菓室」...

多美小汽車節首次登場 義享時尚廣場出現排隊搶購人潮

高雄義享時尚廣場推出「多美小汽車節-消防高雄分隊」，現場特別規劃八大展區等著車迷前來朝聖，包含TOMICA互動區、Dre...

台東限定飲品紅烏龍茶 速食連鎖門市也能喝到

台東縣政府與國內一間知名速食連鎖店MOS Burger合作，暑假期間推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，今日全台300間門...

微風夏季絕美冰飲品登場 日本超人氣、浮誇系一次囊括

隨著天氣漸熱，室外溫度節節逼升，總想要喝點冰涼飲品或暢快吃著冰品消暑，各式手搖飲口味推陳出新，微風信義、微風松高、微風南...

全家便利商店 X 馬來貘黑白配色「貘貘桃霜淇淋」攻打卡版面

消費者最愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有聯名新品，黑白配色預計將成為社群網站洗版大軍。全家便利商店7月5日起再度...

台灣大推好速專案+暢快飆網 也可用聲控音箱通話

台灣大哥大推出「好速專案+」，民眾申辦「好速成双」或「好速加掛」方案，再申裝「070智慧音箱聲控電話」服務，即享合約期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。