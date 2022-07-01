瑪民必朝聖！日式文青風「黃阿瑪冰菓室」好吃又好拍

瑪民們吃冰囉！擁有廣大粉絲的「黃阿瑪」首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」，獨家推出日式風格快閃店「黃阿瑪冰菓室」，自7月1日起在松山文創園區南向製菸工廠盛大開幕。館內以「輕食」為主題，集結黃阿瑪與7位後宮，推出客製化日式刨冰，還有超過60樣黃阿瑪週邊商品與諸多打卡元素，全展期「免費入場」，瑪民們一定要親自朝聖，留下一個涼爽美好的夏季回憶！

「黃阿瑪冰菓室」 於7月1日至10月10日登場，館內推出黃阿瑪與後宮造型的客製化日式刨冰「瑪瑪御駕貓掌冰組」，凡購買該款刨冰的子民，即可隨機獲贈一款「後宮造型貓掌湯匙」（共計8款），現場還有「後宮疊疊霜淇淋」、「瑪瑪輕功漂浮飲」與黃阿瑪專屬口味的「後宮瑪糬燒」可供選擇。瑪民們可以在濃濃日式氛圍的冰菓室裡，一邊享用好吃的美食，一邊欣賞萌萌的黃阿瑪圍繞在身邊。

現場還有超過60樣黃阿瑪的週邊商品，吃喝玩樂應有盡有，絕對能擄獲瑪民們的心。有你共創數位、黃阿瑪與後宮還攜手打造「達摩阿瑪開運神社」，首次亮相的變身「達摩阿瑪」，將現身於冰菓室為廣大瑪民們祈福，歡迎瑪民們到現場一同祈求好運。另外還有獨家超可愛的「達摩阿瑪扭蛋機」，超值獎項抽抽有獎，瑪民們還不來拼個手氣，把隱藏版的15cm高達摩阿瑪公仔帶回家！

【黃阿瑪冰菓室 期間限定站】

活動日期：2022年7月1日至2022年10月10日

活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠

活動時間：平日：12:00-18:00、假日11:00-19:00

活動粉專：https://www.facebook.com/fumeancatpopup/

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