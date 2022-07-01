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台啤「少年狼Wolf Beer」7月快閃鹿野高台熱氣球嘉年華

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣啤酒旗下的潮牌啤酒「Wolf Beer」少年狼啤酒，今年將在七月前進鹿野高台，打造出快閃啤酒貨櫃屋。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
台灣啤酒旗下的潮牌啤酒「Wolf Beer」少年狼啤酒，今年將在七月前進鹿野高台，打造出快閃啤酒貨櫃屋。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

每年七月，花東鹿野高台的熱氣球嘉年華都是年度盛事。台灣啤酒旗下的潮牌啤酒「Wolf Beer」少年狼啤酒，今年將在七月前進鹿野高台，打造出快閃啤酒貨櫃屋。

有別於台灣啤酒旗下的經典台啤，Wolf Beer少年狼啤酒專為新一代啤酒愛好者打造，其選用3種歐洲啤酒花，加上麥汁煮沸過程中以2重香氣萃取技法賦予酒體花香及果香，加上28天長時間低溫熟成，釀出清爽、有層次的酒體。

品牌早先不僅找來人氣樂團茄子蛋成為代言人，日前獲得英國IBC金牌獎。本次Wolf Beer少年狼啤酒將在7月2日開始至8月15日為止，於台東鹿野高台打造啤酒貨櫃屋，搶眼的整體橘色視覺，更將在綠色的草皮上，帶來青春活力。

活動期間每周六還將有Wolf女「狼」和消費者進行互動遊戲，有機會獲得品牌特製禮品，同時一次購買一手少年狼啤酒，另還有專屬客製撲克牌。更多資訊，則可參考品牌臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/WOLFFamilyDaily/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Wolf Beer」少年狼啤酒早先不僅找來人氣樂團茄子蛋成為代言人，日前獲得英國IBC金牌獎。圖 / 翻攝自台灣啤酒ig。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
「Wolf Beer」少年狼啤酒早先不僅找來人氣樂團茄子蛋成為代言人，日前獲得英國IBC金牌獎。圖 / 翻攝自台灣啤酒ig。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

品牌 酒駕 熱氣球嘉年華

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