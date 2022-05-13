愛海龜也愛微醺 臺虎精釀「葡島太郎」六月前進小琉球

只要找到適當的趣味切入點，公益、環保也可以和生活巧妙結合。看中即將在五、六月份來到的「世界海龜日」（6月16日）與「世界烏龜日」（5月23日），臺虎精釀以日本民俗傳說中的「浦島太郎」為靈感，推出9.99系新產品「葡島太郎」，除了自本周六陸續上架，也將在六月底前往小琉球，舉辦結合淨灘與微醺的主題活動。

「浦島太郎」故事最先出現在日本《丹後國風土記》中，故事中男主角浦島太郎因為幫助了一只烏龜，自此展開一段跨物種、時空穿越的奇幻旅程。臺虎精釀以此為發想，將浦島太郎變身為「葡」島太郎。9.99％的酒精濃度同時具有鮮明的葡萄香氣、淡雅的接骨木花果香，同時瓶身設計再以插畫風格描繪了卡通版的葡島太郎一遊龍宮的奇幻場景，將從5月14日（六）開始，於全台7-Eleven、Jason’s、city’super、誠品、微風超市等超市通路上架。

同時為呼籲公眾對海龜保育的意識，臺虎精釀再將與屏東的潛水店家DEEP SOUL合作，預計在六月前進小琉球，舉辦兼具淨灘及微醺的主題活動，相關資訊將在五月下旬於品牌臉書、官方網站陸續公布。

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