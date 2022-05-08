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影／老夫子彩繪牆竹田美崙村驚豔揭幕 畫風展幽默

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，大家開心跟壁畫圖樣合影，老夫子做早操。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，大家開心跟壁畫圖樣合影，老夫子做早操。記者劉星君／攝影

屏東縣竹田鄉長傅民雄盼能將美崙村打造「老夫子村」，竹田鄉公所今舉行「2022老夫子生活廊美崙彩繪壁畫牆」今驚豔揭幕，其中「老夫子做早操」紅布一掀開來，大家都笑開懷，爭相與彩繪牆上老夫子拍照，傳達鄉村生活樣貌。

老夫子第二代作者王澤是美崙村女兒邱秀堂的丈夫，妻子邱秀堂擔任老夫子哈媒體董事長，也是促成王澤親手繪製、面積最廣的「老夫子彩繪牆」，這次揭牌完成老夫子彩繪牆是村內第二面彩繪牆，今年春節大年初三動工，花5天完成。

王澤說，畫作呈現幽默題材，希望在日常生活中都能多點幽默。2015年創作第一幅主題傳達是休閒旅遊，騎單車、飛行、釣魚跟旅行相關。這次創作距離第一幅已7年，取材在地生活觀察。

王澤說，這次有許多生活中小東西，大家跟貓狗一起唱歌，長輩每天早起做早操，也有老夫子開著小汽車，呈現生活日常。

竹田鄉長傅民雄說，希望能將美崙村打造為老夫子村，這次畫上新生活版壁畫，讓在地社區營造更豐富，也有許多村民提供牆壁，要讓老夫子來創作。這次壁畫在過年期間完成，有在台灣生活的香港人，特別造訪美崙村，一賭老夫子漫畫創意。

傅民雄說，這次選在母親節揭幕，也是公所團隊與美崙村女婿老夫子王澤、妻子邱秀堂，送給94歲媽媽邱曾雪英，最獨特的母親節禮物。

老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，大家開心跟壁畫圖樣合影，老夫子做早操。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，大家開心跟壁畫圖樣合影，老夫子做早操。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，大蕃薯與到跟他長得很像的狗狗。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，大蕃薯與到跟他長得很像的狗狗。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，王澤與做早操的老夫子壁畫合影。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，今舉行揭幕，王澤與做早操的老夫子壁畫合影。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，老夫子與貓狗一起唱歌。記者劉星君／攝影
老夫子第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，繼7年前在美崙村創作老夫子壁畫，今年受竹田鄉長傅民雄邀請，美崙村創作壁畫牆，老夫子與貓狗一起唱歌。記者劉星君／攝影

老夫子 壁畫 母親節

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