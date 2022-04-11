澎湖必吃的島上美食在這裡 快提前為月底的花火節做準備

享受煙火美景的同時，嘴裡的美食也絕對不能少！

美東芳

澎湖縣/白沙鄉

店家的牛肉麵口味偏清淡，吃起來非常清爽且不燥熱，蠻適合澎湖炎熱的天氣。不怕辣的話，推薦試試店家特製的花椒，加進牛肉麵之後味道更豐富帶勁！（MENU美食誌Star提供）

原味漁村小吃

澎湖縣/馬公市

在IG上引起打卡風潮的超人氣美食，必吃鮮味十足的鮮蚵滷肉飯，生蠔配上滷肉飯的組合超奇妙，另外小管麵線、絲瓜炒蛋也相當清爽好吃！（MENU美食誌地方俏皮媽媽😂提供）

白灣景觀餐廳

澎湖縣/湖西鄉

享用美食的同時還能觀賞海景的熱門餐廳，美麗的景色讓人流連忘返，在餐點上也毫不馬乎，海鮮非常新鮮，每一口都有濃厚的鮮味在嘴裡綻放！

（MENU美食誌Una Wang提供）

馬路益燒肉飯

澎湖縣/馬公市

玉冠嫩仙草

澎湖縣/馬公市

澎湖在地人激推的美食，店裡沒有提供內用座位。底層鋪滿爽口的嫩仙草，上面可以自由選擇自己喜歡的配料，整碗吃完讓人好滿足。

（MENU美食誌Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

鐘記燒餅

澎湖縣/馬公市

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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