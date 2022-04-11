澎湖必吃的島上美食在這裡 快提前為月底的花火節做準備
享受煙火美景的同時，嘴裡的美食也絕對不能少！
澎湖縣/白沙鄉
店家的牛肉麵口味偏清淡，吃起來非常清爽且不燥熱，蠻適合澎湖炎熱的天氣。不怕辣的話，推薦試試店家特製的花椒，加進牛肉麵之後味道更豐富帶勁！（MENU美食誌Star提供）
澎湖縣/馬公市
在IG上引起打卡風潮的超人氣美食，必吃鮮味十足的鮮蚵滷肉飯，生蠔配上滷肉飯的組合超奇妙，另外小管麵線、絲瓜炒蛋也相當清爽好吃！（MENU美食誌地方俏皮媽媽😂提供）
澎湖縣/湖西鄉
享用美食的同時還能觀賞海景的熱門餐廳，美麗的景色讓人流連忘返，在餐點上也毫不馬乎，海鮮非常新鮮，每一口都有濃厚的鮮味在嘴裡綻放！
（MENU美食誌Una Wang提供）
澎湖縣/馬公市
澎湖縣/馬公市
（MENU美食誌Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）
澎湖縣/馬公市
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