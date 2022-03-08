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打卡新熱點 七股國聖燈塔「極西藝術地標」吸睛
台南市政府觀光旅遊局近日在台灣本島極西點七股國聖燈塔海堤，設立「極西藝術地標」，地標由三層藝術鐵雕所組成，呈現出立體層景之美，方便遊客拍照可與背後的燈塔同框，預料將成為打卡新熱點。
國聖燈塔高度約32.7公尺，與頂頭額沙洲相鄰，是為台灣少見的鐵塔燈塔建築，台南市長黃偉哲說，國聖燈塔歷經三次遷址1970年重建於現處，見證了海岸線變化及商港的興起，其地理位置與極北的富貴角燈塔、極東的三貂角燈塔及極南的鵝鑾鼻燈塔，齊名為「台灣四極點」。
市府觀旅局長郭貞慧表示，極西地標是由三層藝術鐵雕特製而成，各層鐵雕各有設計意涵，包括:「極西中英文字」、「經緯度及海浪」、「古船意象」三層鐵雕於現地錯位擺設並結合國聖燈塔一起同框，呈現出立體層景之美。
而美感效果可隨拍攝的角度不同顯現出多重設計意涵，效果吸睛非常好拍，也可搭配現有地貌「蒼茫沙漠」、「天光雲影」、「夕陽七彩」、「銀河夜塔」等，顯現出不同風貌的極西點景緻，
觀旅局說，國聖燈塔北面長年積沙形成沙漠景觀，有台版「撒哈拉沙漠」美譽，是難得天然絕佳美景，近年來已經吸引不少重機騎士、自行車愛好者、婚紗攝影，網帥網美紛紛造訪，市府在此處設立台灣「極西藝術地標」，也代表市府推動生態永續旅遊決心。
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