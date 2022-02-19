台北玫瑰園擴建4園區 2022玫瑰展3月4日登場

台北花季活動接續不斷，「2022台北玫瑰展」將於3月4日以全新風貌與民眾相見。公園處表示，去年8月開始進行擴建工程，新增4個園區，包括祕密花園、五彩玫瑰園、育種家花園和園藝植物布展區。另外，公園處提醒，內湖樂活夜櫻季只到2月28日，寒櫻花期結束後，仍有八重櫻接力綻放，賞櫻時也要注意防疫。

公園處表示，今年台北玫瑰展從3月4日到3月27日，在花博公園新生園區內，這次特別邀請神秘嘉賓「熊讚」現身，還獨家製作「熊愛玫瑰」，將於展期在撫順公園供打卡拍照。

公園處說，台北玫瑰園內植栽皆工作人員精心培育、細心呵護，方有玫瑰千嬌百媚盛世姿容，不過近日發生數起花朵偷竊情事，賞花應用心感受，不要用手摘取，將花朵的美好身影留下，讓其他人也能欣賞，未來除了加強巡查，也會裝設監視設備，遏止偷竊歪風。

另外，位於內湖樂活公園的樂活夜櫻季，活動展期至2月28日，目前第一區的寒櫻花期已達尾聲，然而第二區的八重櫻接力綻開。