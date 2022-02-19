聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北玫瑰園擴建4園區 2022玫瑰展3月4日登場
台北花季活動接續不斷，「2022台北玫瑰展」將於3月4日以全新風貌與民眾相見。公園處表示，去年8月開始進行擴建工程，新增4個園區，包括祕密花園、五彩玫瑰園、育種家花園和園藝植物布展區。另外，公園處提醒，內湖樂活夜櫻季只到2月28日，寒櫻花期結束後，仍有八重櫻接力綻放，賞櫻時也要注意防疫。
公園處表示，今年台北玫瑰展從3月4日到3月27日，在花博公園新生園區內，這次特別邀請神秘嘉賓「熊讚」現身，還獨家製作「熊愛玫瑰」，將於展期在撫順公園供打卡拍照。
公園處說，台北玫瑰園內植栽皆工作人員精心培育、細心呵護，方有玫瑰千嬌百媚盛世姿容，不過近日發生數起花朵偷竊情事，賞花應用心感受，不要用手摘取，將花朵的美好身影留下，讓其他人也能欣賞，未來除了加強巡查，也會裝設監視設備，遏止偷竊歪風。
另外，位於內湖樂活公園的樂活夜櫻季，活動展期至2月28日，目前第一區的寒櫻花期已達尾聲，然而第二區的八重櫻接力綻開。
公園處指出，有別於寒櫻粉紅色的初戀滋味，八重櫻有著鮮豔色澤，更像是熱戀中的情侶，充滿熱情與活力，搭配夜晚的燈光照映，讓內溝溪步道成為台北夜晚最浪漫的櫻花步道。沿著康樂步道往內溝溪上游行進，步道周邊的昭和櫻正等著接棒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言