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金山中角灣「包山包海微美館」開張 11創作人溫泉風情

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供

由視覺藝術家鄒駿昇擔任策展人，集結11位不同領域創作人，以不一樣的視野，在中角灣遊客中心打造「包山包海微美館」，今天起為期1個月，在中角灣遊客中心實體開展，邀請民眾到金山萬里溫泉鄉紓壓慢活，細細品味在地風情。

展覽原訂今年5月20日展出，因受疫情影響，改為線上觀賞，今天實體展出。「包山包海微美館」集結11位不同領域創作人，從探訪活力的金山老街、慈護宮、各類神話故事，挖掘當地的文化足跡等，誕生此次的策展概念「金山選物局」，以衝浪店的概念為出發，山海為橫，文史為縱，將專屬於金山的珍藏收納其中，重塑中角灣遊客中心與旅客之間的連結，讓遊客中心成為認識金山萬里的集散地和旅行的起點。

展覽共分為兩個部分，第一部分以金山特色「山、海、泉、文、軍、港」作為六大主題，邀請了9位設計師方序中、胡一之、陳青琳、彭冠傑、黃家賢、葉忠宜 、廖小子、劉正堃、聶永真，以衝浪板為形式進行創作，用插畫、水墨、動態影像等多元媒材。

第二部分則以金山特色為題，邀請洪添賢、鄧彧2位插畫家進行創作，作品大尺幅的坐落，呈現金山多種不同的樣貌與視角，也展現豐沛的文化能量。

北觀處陳美秀處長表示，秋天是豐收的季節，金山萬里溫泉區知名的蕃薯、芋頭等在地農產正盛產，也是品嚐秋蟹的好時節，在疫情緩和期間到溫泉區除了享受泡湯樂趣，參觀展覽，也別忘了享用溫泉業者利用在地食材所推出的各式養生套餐，金山萬里溫泉區有10餘家具溫泉標章的店家，皆有完善的防疫規劃，也可使用振興5倍券，全家出遊、好友同行，金山萬里溫泉區都是您最佳選擇。

北觀處提醒出遊民眾，疫情期間仍請遵守防疫規定，全程戴口罩、配合各店家量測體溫及實聯制，中角灣遊客中心也將視參展遊客人數進行人流管制，讓民眾享有安心、安全的旅遊體驗。

展覽官網:https://www.plus19.tw/

展覽官方臉書粉絲頁:

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金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供
金山中角灣「包山包海微美館」開張，11創作人溫泉風情。圖／北觀處提供

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