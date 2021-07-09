防群聚 偏鄉「行動超市車」受歡迎 統一、全聯競爭拚服務
新冠肺炎全台防疫升級又延長，去年在嘉義縣山區偏鄉上路的全聯「行動超市車」，多樣化商品及冷藏冷凍食品，方便民眾採購，大受歡迎；山區民眾發現統一集團也有「行動超市車」，服務人員熱情親切，貨品多樣；全聯、統一兩大超商「行動超市車」上山下海在嘉義縣山區海邊服務競爭，消費者受惠。
嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺昨天在山區梅山鄉瑞峰村，發現統一行動超市車，他到山上調查野鳥生態，遇到多次，很有緣，又遇到服務偏遠地區行動超市車。
他說，一般人會誤以為這種行動超市物品價格會貴，其實是比較便宜，而且還有開發票，他在住家附近大小賣場買不到「阿Q桶麵」雞汁排骨口味，竟然在偏遠山區行動超市車買到整箱。
陳建樺表示，侯小咪是行動超市車的銷售員，非常熱衷工作，佩服她獨自開著行動超市車，走過山林與濱海，這份工作一點都不輕鬆。
另，全聯去年4月在嘉義縣推出「行動超市車」，6.5噸三溫層車體，車廂航太工業材質FRP+舒特龍打造，確保商品新鮮，設GPS與鄉里即時溝通到點時間，隨車配1名司機與店員。
車上供應常溫、冷藏、冷凍等約300至400項商品，有民生用品、餅乾、飲料等乾貨，新鮮蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、冷凍水餃、蔥抓餅等貨車打開裡面與實體店面相同，貨品應有盡有，疫情下，全聯、統一加入行動超市車服務，讓山區海邊消費者方便採購、省下出外採買的車子油錢。
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