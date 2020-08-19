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【米其林預測】美食家Liz評台北 祥雲龍吟可挑戰三星

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
由鄔海明坐鎮的晶華軒，提供精緻的粵式料理。圖／晶華酒店提供
由鄔海明坐鎮的晶華軒，提供精緻的粵式料理。圖／晶華酒店提供

即將於8月24日公佈的「2020台中台北米其林指南」，再度引起饕客與美食愛好者們的熱烈討論。針對台北的摘星名單，美食家高琹雯（Liz）推測今年整體的升星機會不大，但二星的「祥雲龍吟」有機會挑戰三星，其他如蘭、晶華軒等餐盤餐廳，在去年更換主廚之後，今年也有機會更上層樓。

在2019的榜單中，君品頤宮連2年獨占三星，二星則有祥雲龍吟、請客樓、態芮、鮨天本、RAW等5間，一星合計18間。高琹雯推測，今年星級餐廳升星的機會不大，不過二星的「祥雲龍吟」，本店「龍吟」在東京拿下三星，在台灣也提供頂級的日本料理，而且主廚稗田良平運用台灣在地食材的手法、表達理念都很成熟，因此有獲得三星的可能性。

另外一星的Logy，以及去年獲得餐盤的蘭、法緹（Ephernité）、晶華軒等餐廳，高琹雯也都認為是有升級實力的黑馬。高琹雯表示，「蘭」在去年更換主廚後獲得不少好評，但不確定是否有感上米其林評鑑。至於位於晶華酒店的「晶華軒」，去年改由鄔海明擔任主廚，提供台北數一數二的粵菜料理，加上飯店的舞台，也很有升級機會。

美食家高琹雯推測，今年台北米其林星級餐廳的升星機會不大。圖／高琹雯提供
美食家高琹雯推測，今年台北米其林星級餐廳的升星機會不大。圖／高琹雯提供
高琹雯猜測，已經連續獲得二星肯定的祥雲龍吟，有機會挑戰三星。圖／祥雲龍吟提供
高琹雯猜測，已經連續獲得二星肯定的祥雲龍吟，有機會挑戰三星。圖／祥雲龍吟提供

米其林 日本料理

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