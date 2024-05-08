職場小白必看！專家曝7種新人禁忌：勿太張揚、過度分享私事

每個人的職涯勢必都會換上許多不同的工作，但新人如何能在進入新公司時留下好的印象，有許多事情一定不能做。

在人們一生的職涯裡，許多人會換上數種不同的工作，年輕時更可能短期就換一個工作，並試著在不同職業、職務、職缺的探索過程裡，挖掘自己真正有興趣和擅長的志業。

在這段過程裡，找工作本來就是一個勞方和資方相互磨合的過程，員工也都是在發揮自我專長的過程中，學習更多工作經驗，並吸收以往從未有過的實務機會。

雖說工作的目的本身就是為了賺錢、為了生活，但如何能在工作中結合興趣、發揮所長，並從中找到成就感，那可就不是件容易的事。

新人的第一印象很重要

然而，當找到一份新工作要報到時，有許多新人都會不小心犯了諸多錯誤，甚至可能是無心，但他自己都沒發現這其實是不應該做的。《HuffPost》報導，職場專家提點，在剛到職的初期，你的言行會給同事留下很深的第一印象，如果可以的話，你應該盡可能確保是正面的。

專家說，雖然你可能因為得到了這份工作，而開始在態度上輕浮，但其實公司關於一個人的評估不會這樣就結束，你的老闆、主管和同事，其實都會默默關心你在職場上的配合程度。而以下的這些細節，就要特別注意。

1、你經常遲到

遲到是新人最不可以犯的主要禁忌之一。圖／Ingimage

遲到，絕對是許多公司在評估員工在職場態度正面或負面時，一個最直觀和標準的鑑別方式，如果你在剛到職的沒多久就經常遲到，那會留下非常不好的第一印象。

專家說，如果你是因為對新公司的路線不熟而迷路，那也許還情有可原，但建議要避免這樣的狀況，就應該提早出門；此外，不只是上班遲到，會議遲到的問題也會很嚴重，「你絕對不會想要老闆看到一個新人在會議上姍姍來遲，甚至比長官們都還晚到。」

因此，考慮到遲到這個大禁忌，無論如何都應該提早半小時出門，別在剛到職時就被貼上遲到的負面標籤。

2、你太過於彰顯你的專業優勢

職涯顧問強調，當你是一個新進員工時，其他同事其實都在期待你的表現，也好奇你能為公司帶來什麼新的氣象，他們會評估你的能力、承諾和團隊合作。

有些新人會認為，這時候開始指點一些公司的決策錯誤、試圖批評一些他所認為失敗的做法時，可以彰顯自己能力有多麼強大。但專家強調，「對自己專業知識過度自信的結果，只會讓你招致更多的敵人，而不是朋友。」

事實上，即便你認為公司的做法真的已經過時、不合理，但身為新人，也應該保持開放的心態和好奇心，並透過婉轉和禮貌的方式，探究為什麼公司原本要這麼做，進而再退一步，建議可能的處理辦法和方式。

一個正確的說法和態度，有時可能決定了一個新人，在公司未來好不好生存的命運——倘若一個新人直接在會議上點出各種決策的不是，也許老闆會認為他很有能力，但絕對會讓新員工和相關的同事結下梁子。

3、你沒有主動打招呼

新人時的「拜碼頭」有時對同事而言非常重要。圖／Ingimage

專家強調，新人剛到職的前幾天，「打新牌」是新進員工應該利用的策略優勢，在別人都不認識你的狀況下，一個新面孔確實會帶來新的氣象。

因此，不論是對同部門的同事，或是跨部門，到未來可能會經常合作的對象，新人都應該請前輩在合適的機會下，帶新人去「拜碼頭」，這樣親自而直接的方式也許會有點尷尬，但不免是認識對方的最好時機。

一個簡單的打招呼，都有助於在未來加深彼此合作的機會，但如果你沒這麼做，或是沒人帶著你這麼做，你也能透過發信的方式簡單自我介紹。

4、你沒有遵守服裝的要求

也許，並不是每家公司都有服裝儀容的要求，但如果你所在的公司是有規定特定穿著打扮的，那就一定要注意不能隨便。職場專家說，穿著不當也是許多新人常犯的錯誤。

通常，人資主管往往會提醒員工有什麼不成文的規定、非正式的文化，像是不適合穿短褲、不適合穿太短的裙子等，如果你是經常必須跑業務、面對不同客戶的員工，沒穿襯衫或西裝也會成為大忌。

專家建議，可以在到職的前幾天，先觀察一下同事們都穿什麼，在合理的範圍下而不太誇張打扮，基本上都不會出錯。

5、你過度分享自己的私事

新人千萬別在第一天到職時就分享太多自己的私事。圖／Ingimage

事實上，表現出誠懇，和假裝和新同事之間有著不存在的親密關係，有著明顯的界線，因此，千萬不要在進入公司的第一週，就分享自己太多的私事。

專家表示，你不需要完全在工作中避免社交，但在你掏心掏肺、付出太多之前，必須仔細考慮，特別是涉及家庭、感情生活或私人愛好時，可以稍微設定一個界線──有些也許是你可以聊的私事，但真的不願意聊的部分，就千萬別隨意透露。

「社群媒體是一個讓你在工作上完全無法保持隱私的大問題，因此在讓同事成為你的社群好友時，最好先確保哪些人可以看到你的內容。」

6、你是個很八卦的人

當一個新人進入一間新公司時，通常不久後就會在茶水間和廁所發現不同團體的八卦，他們會互相說某個人的不是，並竊竊私語和低聲嘲笑。

但職場專家提醒，身為一個新人，千萬不要主動加入某個八卦團體中，更要小心被動被加入其中，因為你可能融入了某一方的文化，卻無形中得罪了其他人。

「千萬不要一到公司就和任何團體結盟。」專家建議，也許聽八卦感覺很有吸引力，但這對新員工來說絕對不是好事。

在辦公室文化裡，每個人都難免變成他人茶餘飯後的八卦話題，但這些流言蜚語往往是殘忍、羞辱和具有破壞性的，因此聽到他人在討論時，你要做的不是湊上去閒話，而是避免評論他人的個人問題。

專家表示，謠言止於智者，如果你的同部門同事因為八卦而臭名昭彰，你應該避免加入，被貼標籤的傷害絕對令人難以忍受。

7、你沒有和自己的最大主管打交道

對新人來說，如果有機會，應該和自己的長官認識一下。圖／Ingimage

有時候，新人會因為自己資歷太淺，而不敢跟大主管打交道，但職場專家說，如果能打好這段關係，對自己的未來會很有幫助。

當然，並不是每個人都有機會可以接觸到公司的老闆，因此能認識工作範圍內的最大主管，有時候就非常重要。你可以和主管建立一個信任的基礎，調整你的溝通方式，並且在重要的事情上達成共識。

在理想的情況下，只要在新人時期讓大主管認識你，你就有機會在對方心底留下印象，這一定在未來會有不錯的幫助。

（本文出自2024.05.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）