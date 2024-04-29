模範勞工表揚典禮 勞動部首邀移工家屬來台歡聚與見證

「113年全國模範勞工表揚典禮」今天於台北漢來大飯店舉行，行政院長陳建仁親自頒獎肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。獲獎的61位勞工包括傳統製造業、高科技產業、交通運輸、醫療事業、民生服務業、電影戲劇業從業人員，以及廟宇彩繪、金工技藝、餐飲料理等專業職工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、產業類與社福類移工等多元領域。

今日表揚的61位獲選模範勞工領域多元。服務於阿里山車站的李侑珊，心思細膩、認真盡責，面對艱難的運輸任務多次挺身而出，深獲主管與同仁的信賴。而重視影視業勞動權益的導演賴孟傑，除了以出色的影視作品榮獲金鐘獎最佳導演獎外，亦積極參與勞工事務，讓影視業工作環境更加友善。服務於桃園國際機場股份有限公司的温增繁常務理事，不僅是工會的開創者，更是會員權益的捍衛者，舉凡危機加給、加發薪資及退休金計算方式等權益的爭取，都擔任勞資雙方間溝通的重要橋樑。而工會會務人員古貴玲，在任職期間展現出優秀的會務能力與策劃能力，積極協助多家工會成立並致力於提升工會服務效能，深受會員肯定。

勞動部指出，為了感謝移工朋友一同努力繁榮臺灣經濟社會，模範移工名額從去年的5名擴增為10名，並首次特別從國外邀請了21名移工眷屬來台參加表揚典禮，讓久未相見的模範移工與家人在台相聚，共同見證這份榮耀。

本次模範移工代表是越南籍NGUYEN THI HAI（阮氏海），她在花蓮縣吉豐老人養護所服務已達13年，擁有豐富的看護經驗，給予住民舒適的照顧，是不可或缺的優良照護員。在新進移工的指導上，更是不厭其煩地耐心引導，幫助他們融入新環境。她和善且充滿熱情的工作態度，讓雇主及機構內住民都非常讚賞。另外，菲律賓籍的ANGEL VIE GONZALES CORRA已在產線工作6年以上並擔任產線幹部，專業能力優秀，擁有15張技能證照，協助提升產能效率，也協助培育外籍新員工，熱心分享自身經驗，對公司發展及專業傳承有很大貢獻。

而來自印尼的SRI HANDAYANI精通國語與台語，來台從事家庭照顧工作已經11年，照顧長輩如同親人般相處，不但同理陪伴長輩，也細心掌握照護長輩的技巧，連醫院的護理師都讚譽有佳。

為感謝這些遠離家鄉來台工作的優良模範移工，勞動部和外交部、移工來源國駐台機構合作，首次從移工母國邀請眷屬包括移工的父親、配偶、子女及姐弟兄嫂共21人來台，多數眷屬都是第1次來台。

勞動部表示，移工和家人平時只能透過手機視訊聯絡感情，這次邀請移工家人來台當面與許久未相見的模範移工相聚，並走訪體驗台灣文化，最後也一同參加表揚典禮活動，見證模範移工的榮耀。此外，今年獲獎的模範勞工將於明（30）日由許部長陪同至總統府晉見蔡總統。