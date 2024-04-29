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工讀生請生理假！店長要求「開證明或改事假」 她傻眼：合法嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因生理期經痛不適向公司請假，店長卻要求她須附上醫師證明，否則便要改請事假。示意圖/ingimage
一名女網友因生理期經痛不適向公司請假，店長卻要求她須附上醫師證明，否則便要改請事假。示意圖/ingimage

女生生理期到來時，偶有幾天會感到身體不適，需要請假在家休息。不過近日一名女網友發文表示，她因生理期經痛不適而向公司請假，無奈店長卻要求她須附上醫師證明，否則便要改請事假。貼文一出，網友紛紛喊道「生理假不用證明」。

該名女網友在Dcard發文分享，她因為生理期經痛不舒服而向公司請假，不料組長卻表示「要開醫師證明」、「我們請假都要開證明」，對此她反問，生理假不是不用給證明嗎？結果組長卻請她直接聯繫店長。然而店長得知後，卻說生理假要開證明，否則就要改請事假，「就當放假一天，工讀生就是有來有錢，沒來沒錢，也沒有影響」。

原PO相當疑惑，生理假被要求開證明、改請事假，真的是合法的嗎？因此致電1955（勞工諮詢申訴專線），詢問之下得知公司已違反法規，為了檢舉對方，原PO再次私訊組長，自己的生理假是否改為事假辦理，沒想到對方卻不直接回應，表示等她回去上班再處理。

網友們紛紛回應貼文，「不合法，本來生理假就是不能要求證明，而且雇主不能不給生理假」、「妳這樣事假就沒了，怎麼會合法」、「生理假不用證明」、「生理假可以不用證明，強制員工請事假是違法的，事假扣全薪，病假、生理假扣半薪」、「非固定工時勞工也有半薪權利，當然生理假外，病假也有」。

根據《性別工作平等法》第14條規定，女性受僱者每月可請生理假1天，全年請假日數未超過3天則不併入病假計算，其餘天數則併入病假計算。薪資方面，不論併入或不併入病假之生理假薪資，皆是減半發給。過去勞動部曾針對女性勞工「請生理假」一事進行說明，雇主不得拒絕女性員工請生理假，且申請時不須檢附證明文件，若雇主要求提出證明才給假，即屬違法。

此外，勞動部也曾說明，不論工作時間長短，部分工時勞工與一般勞工同樣享有《勞動基準法》保障，凡工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定，工讀生均與一般勞工無異。

Dcard 勞動部 女生 生理期

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