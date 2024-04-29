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台積電工作2年「學不到東西」！創辦人1句話讓他秒離職 今喊不後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示離開台積電已有12年之久，並不後悔自己的決定。 示意圖／Ingimage
一名網友表示離開台積電已有12年之久，並不後悔自己的決定。 示意圖／Ingimage

護國神山台積電一直是不少人心中的夢幻職業，不過一名網友分享，他在大學畢業後跟同學一同進入台積電工作，當時的他相當有抱負，甚至自願晚上8點回宿舍洗澡、9點再回公司。但工作近2年的時間，他卻發現自己什麼都學不到，再加上台積電創辦人張忠謀的一次發言，讓他難以認同，因此下定決心辭職，直呼「離開台積12年，我完全不後悔」。

該網友在PTT發文分享，他在2012年時與許多人一樣，對於大公司有著嚮往，且台積電當時正準備量產20奈米製程，因此他便進入台積電工作。同梯約有20人左右，皆跟他一樣是名校畢業的社會新鮮人，「那時候我也不知道為什麼台積喜歡新鮮人，現在知道了」。

原PO分享，那時年輕氣盛，長官的話讓他充滿衝勁，自願加班為公司拚命，他當時深信工作會累積經驗，越努力會越做越有價值，甚至寫紙條時刻鼓舞自己，不料卻事與願違。他坦言，進台積電2年後什麼都學不到，以前學校會的技能也毫無用處，台積電只是需要一個高素質人力來減少錯誤而已，「10年後我沒體力離開了台積電，我還會些什麼？台積如果不要我了，我怎麼辦？」

而促使原PO下定決心離開的原因，是某天他聽到台積電創辦人張忠謀說了螺絲釘文化，其中提到員工的職涯規劃是員工自己的事，與公司無關，讓他瞬間清醒，「原來台積是這樣的DNA」。而在離開台積電後，原PO接觸到其他外商、台商，才發現半導體業的工作經驗和知識是可以累積的，甚至人脈也是，因此他坦然直言，「離開台積12年，我完全不後悔」。

貼文發布後，網友卻有不同看法，「珍惜生命，工作是自己選擇的」、「台積的文化不是每個人都能接受」、「職涯規劃本來就是自己的，跟公司有啥關係」、「哪個公司會管員工職涯規劃」、「如果你現在還在台積，應該好幾間房在收租了吧」、「要隨著年齡成長是靠自己不是靠工作」、「剛調完薪，信仰正補滿」、「重點台積不會錢不夠，別家可能會，怎麼解？」

PTT 台積電 張忠謀 新鮮人 職涯

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