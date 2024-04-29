日花7小時修履歷！他嘆「應徵狂被拒」 網點現實面：現在缺1種人才

「現在找工作也太難了吧！」一名網友表示，他每天都花七個小時修履歷，就算主動投遞出去，公司不是直接婉拒，就是直接不讀不回。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，他真的很想找到工作，因此每天花七小時讓自己的履歷看起來更完備，不過即使主動投遞，很多公司也都沒有打開來看，要不然就是回信婉拒，「真的覺得好累好累喔！要在台灣找到工作也太難了吧？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「找工作不難，找到好工作很難」、「建議找你的親朋好友幫你看看履歷，有時候自己有盲點，看千萬次都看不出來哪裡有問題」、「很多職缺其實是長期掛著，公司沒缺人（錢都繳了，不掛白不掛），偶爾人資還會call來面試，然後聊得很開心再請對方等通知」。

也有網友建議他可以去考證照，加強專業領域，並指出「現在中低階職位的工作類型不好找，可能只剩下保全、客服、餐飲業非常缺人，只要會呼吸即可。很多企業現在應該只缺高階人才，因為這類人才可能很多都跑到國外去了，台灣薪水留不住這些人」。

另外，也有人建議原PO先當派遣工，「找工作不難，我隨便投就一堆人打手機要我加Line，然後叫我去印一堆表格填資料，最後面試就錄取了，到了現場我才知道世界上有一種東西叫派遣工」。