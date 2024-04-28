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職缺寫「全遠端工作」有詐？過來人揭真相：先掌握6關鍵問題

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來不少公司逐漸採用「遠端工作」模式，一名網友分享，即使職缺說明寫著「全遠端」，實際狀況也不一定與預想的一樣。圖／ingimage
近年來不少公司逐漸採用「遠端工作」模式，一名網友分享，即使職缺說明寫著「全遠端」，實際狀況也不一定與預想的一樣。圖／ingimage

全球經歷疫情後，工作型態出現了轉變，不少企業陸續採用「遠端上班」模式，以減少成本、提升工作效率。不過，近日一名網友分享，即便職缺說明寫著「可遠端工作」，實際上不少公司仍規定特定日子須進辦公室。因此他建議，若想爭取全遠端工作，求職者可以先掌握6大關鍵問題。

原PO在Dcard發文表示，他去年轉職期間以「可遠端」的工作機會為主，投履歷、面試了幾輪，發現部分求職網站上刊登的職缺說明，實際上與預想的不同，便整理了3大狀況，供想找「遠端工作」的求職者參考。

案例一、每週遠距天數無限制，可自主決定當天是否在家辦公

實際情況：培訓期間需要每天進辦公室，確保完全上手、能完全獨立作業後，再與主管討論是否可遠端。現階段無同仁實施完全遠端，每週大約2至3天會進辦公室。

案例二、某縣市以外可遠端（不住在跟辦公室同縣市的人可以申請遠端）

實際情況：面試主管表示，大家都還是進辦公室上班，並詢問原PO「能否跨縣市通勤」，雖然對方最後表態，除了開會要進辦公室以外，其他時間都可以讓他遠端，「但感受還是有點差，而且好像讓我有特權的樣子，不確定是否會成為評估我工作表現的把柄」。

案例三、完全遠端工作，每天自由選擇一天進辦公室

實際情況：教育訓練期間，每天都要進辦公室，且大家目前是固定某天要進辦公室。

原PO說明，這三種情境都是他親身遇到的真實情況，希望能讓大家知道，即便工作機會寫著「可遠端」，仍然會有隱藏條件存在。因此，他建議想爭取全遠端工作者，可以試著詢問公司以下6大問題：

1.公司實施全遠端或混合辦公？

2.在職同事實施全遠端的比例？

3.公司的實際辦公室位在哪裡？

4.要遠端工作要達成什麼條件？

5.遠端團隊，內部的溝通方式？

6.需進辦公室的場合有哪些呢？

求職 遠距 面試

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