約好一起離職…同事獲加薪秒反悔 她慘曝下場：小丑竟是我自己

「小丑竟是我自己！」一名女網友在Dcard發文表示，這陣子公司無預警裁員，原與一名同事約好一起離職，沒想到等原PO提完後，對方竟反悔留任，搞到最後自己成為別人八卦的話題。貼文曝光後，引起熱烈討論。

原PO表示，公司從過年前後就無預警的資遣員工，隨著直屬主管與部門資深前輩相繼離開，她與另名同期同事也決定出走，兩人約好一起離職，「打算讓公司措手不及、人力不足」。只是沒想到，後來因為太多人要走，老闆開始加薪留人，此時同事竟違背承諾，決定不離職了，讓已經提出離職的原PO相當錯愕。

不只如此，原PO表示，自己提離職的消息，後來被另一名同事散布出去，「他直接在工作群組講，還說我不講義氣，不陪大家撐下去」。原PO無奈嘆道，現在自己成了全公司茶餘飯後的話題，連不同部門、不認識的都來八卦，「我還有大概20天的班，現在真的好想要挖洞躲起來！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「職場沒有真友誼，不要拉人離職，要走要留自己決定就好，妳永遠不知道老闆會不會留一手」、「妳是小學生嗎？還是第一天出社會，離職本來就是自己的事情」、「離職這種事千萬不要讓公司的人知道，就算是很好的同事，也要瞞到最後一刻」、「可能他們聽到加薪就留下來了吧」、「看起來妳被挖洞，跳下去了」、「妳的心態也很奇怪，什麼讓公司措手不及、人力不足」。

不過也有網友說，「幫補血，我覺得約好（一起離職）沒毛病啊，台灣工作環境這麼爛，本來就需要吹哨者，但要有心理準備他們被奴慣了，大部分人是不敢一起的，講好也會有變數。不用想太多，剩20幾天，轉換心態一下，其他人繼續留著也會被壓榨」。