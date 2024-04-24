台灣是過勞之島嗎？5成被要求打完下班卡繼續工作

文／吳宜臻

再過幾天就是428國際工殤日及五一勞動節，台灣勞工的工作情況受到關注。長年以來，過勞、長工時、血汗、加班等，都是台灣勞工的代名詞，台灣甚至被稱為過勞之島。yes123求職網公布「龍年社畜心聲與職場幸福指數調查」，來觀察大家的職場幸福度，《房產溫度計》也透過關鍵字調查「加班原因」，看網友討論哪些原因造成加班。

下班責任制、打卡繼續加班！網友：台灣人奴性堅強啊

日前有網友對於「上班打卡，下班責任制」的工作情況提出質疑，指出這種情形在台灣已經變成一種普遍的潛規則，許多公司規定員工必須準時上班，遲到會扣薪，但到了下班時間卻常常要求員工以責任制來加班，有公司甚至要求員工打完卡再留下來繼續做，不過面對這樣的狀況，檢舉的案件卻相當地少，原Po痛批「沒人發現台灣上班要打卡，下班卻責任制嗎！」



貼文一出引起網友熱烈討論，有網友認為「下班主管沒走你敢走？」「台灣人奴性堅強啊！加班有的還沒加班費」、「勞檢人員人數與檢查次數太少，根本查不完」、「誰沒發現，就勞工局沒發現而已」、「責任制還跟人家準時上下班不是很怪」、「工作做完想準時走，還被說是來打工的嗎XD」；也有網友表示「我都6點準時起身跟老闆說再見的，哪裡不敢」、「沒有吧！我公司都準時下班，你那是平行世界吧」、「 公司自己選的，怪誰？我可沒這樣」、「我要走就是走，管他的」。

image source：翻攝自PTT

48.2%上班族工時破10小時！加班原因Top 5出爐

現在上班族工時平均有多長？根據yes123求職網調查顯示，上班族實際投入工作的工時平均約為9.6小時，工時8小時內的僅佔22.4%，工時10小時以上的爆肝族，高達48.2%，其中工時12小時以上竟佔了15%，調查結果與民眾理想中的工時7.4小時相距甚遠；面對長工時問題，有64.1%會擔心自己有過勞問題。



進一步調查民眾整個職涯中，有多少人曾被上司要求「先打下班卡，再繼續加班」，發現超過5成的人表示曾經被要求過；有過「熬夜通宵加班」經驗者，合計也佔了61.3%；此外下班後或休假時，曾把工作帶回家處理者，則高達83.3%，數據顯示大多數的人即便休息時，也曾受到工作干擾。

針對大家的加班原因，前五名的依序為「工作量大，常做不完」、「上司要求」、「上司還沒走，所以不敢走」、「幫同事收拾爛攤子、背黑鍋」、「開會開不完，影響工作進度」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近半年（2023/10/23~2024/04/22）討論「加班時間」，網友探討主管、同事、補休、交辦、工作量、業務、會議、支援、下班後等熱門關鍵字，網友表示「你的薪水願意低，就會有工作量正常的了」、「台灣私人企業正常發揮，一定會給你超過準時下班的工作量」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌對於台灣職場普遍存在的加班文化表示憂慮，他認為過長的工時導致員工感受到極大的工作疲憊，這不僅傷害身心健康、降低生活品質，還減少了與家人相處的時間，導致「無形的」人生財富缺乏。楊宗斌進一步指出，在「有形的」財富方面，台灣青年面臨低薪問題，加上通膨時代，勞工的財務壓力增大，導致消費意願下降、節省至上，更不用說買房和其他大型投資，甚至影響到婚姻和生育的決定。

楊宗斌最後強調，如果勞工長期處於過勞風險的工作環境，不僅會影響工作效率，還會降低生活的幸福感和職業目標的明確性，最終阻礙企業的業績成長以及國家經濟的整體表現。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月23日至2024年04月22日。