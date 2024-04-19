台積電菜鳥自曝工作態度「很糟糕嗎？」 多數人力挺：絕對活很久

職場上來來去去，鮮少有人會一個工作一直做到退休，即使薪資再高、福利再好的大公司也常有人事異動。一名在台積電工作的網友就透露，自己對於工作是秉持過一天算一天的態度，平時也不會特別留下來加班，更不會想要打好人際關係，這讓他質疑自己對工作是不是沒有熱忱，不適合繼續待下去？

這名網友在Dcard以「我這樣工作態度很糟糕嗎？」為題發文，他說自己在南科的台積電工作快2年，負責的工作內容不算是產線，在團隊裡則是菜鳥之一，雖然是菜鳥，但他卻覺得自己的工作態度很消極。原PO說每次一到下班，若沒有被交代事情，他都是提早離開，不會特別留下來學東西或和同事吃飯聊天，秉持過一天算一天態度，「也沒想過要一直待在這，考績、人際關係、加班費什麼的也沒差了」。

原PO說常常看到不少同事坐在位置上裝忙或者揪團買飯待很晚，他都認為自己提早下班顯得很不合群，也覺得很不好意思。有時候主管會丟事情或KPI給他，原PO會做就做，不會的就一直拖，常常主管事後都忘了有交代事情，這樣的工作態度也讓他自我懷疑是不是沒有熱忱，不適合這份工作？

貼文一出，多數人都認同且力挺原PO做法，「這樣才待得久」、「蛤？你在說啥傻話，你這樣是最完美的gger，超級雞X人，絕對是能活很久的」、「連Leader都拿你沒輒，不用那邊543多棒，不出大包就沒有HL（highlight，科技業的中式英文，被點名出來負責或被責怪的意思）就是爽」、「這是好榜樣，真的不用在那邊奴」、「你是對的，這樣才待得久。工作做得完幹嘛請人，有在跑就好了」、「時間到就下班天經地義，裝忙演戲實在沒必要」。