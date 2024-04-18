公司實行「一周2天居家辦公」被讚爆 上班族狂推：找不到壞處

新冠疫情爆發期間，不少企業調整上班模式，讓員工可以居家辦公。近日，一名網友在PTT透露，目前公司正實行一周兩天WFH（居家辦公），員工們不只少了許多通勤時間，公司還可以順便省電費，讓他興奮直言「真的好方便」。

原PO以「不進公司上班真的很節省通勤時間」為題稱，目前公司實行一周兩天的WFH，不只讓他節省不少上下班的通勤時間，心情也跟著好很多，並坦言「不用人擠人，早點起床還可以吃個早餐，下班直接躺床，舒服」。

原PO表示，平時通勤時間就佔了上下班前後的1小時，而開始實施居家辦公的作業模式後，不只讓員工更加方便，公司還可以順便省夏天的冷氣電費。他指出，雖然有些同事認為WFH會讓工作效率變慢，但他認為是個人自律問題，好奇提問「大家現在公司有WFH制度嗎？」

貼文一出，不少網友大推居家辦公，「羨慕，我也好想WFH」、「通勤真的超浪費時間又厭世」、「光不用換衣服，下雨不用出門，免騎機車、搭捷運就不知道省多少時間跟精力」、「超推，坐在辦公室不代表不會摸魚」、「讓員工在家上班，老闆還能省大量電費跟雜費，員工心情好效率提高，我找不到壞處欸」。

但也有網友指出「遠端是真的爽，但是我自己租屋，所以電費有點貴」、「可是WFH用的水電是自己的誒」、「看人性，在家誘惑多容易擺爛」、「我聽過說法是老闆在現場看得到員工，工作比較有安全感，這是老闆安全感的問題」。