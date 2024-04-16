招募廣告寫假的？她面試到場才知「沒缺人」 雇主最慘下場曝光

不少求職者都會透過徵才網站爭取面試機會，然而近日一名女網友抱怨，她看準某公司刊登的內容才去面試，結果面談後才發現未來要上班的地點，根本就跟網站寫得不一樣，覺得很浪費時間，不禁直呼：「現在的面試公司可以誠實點嗎？」

原PO在Dcard發文表示，她最近正在面試新工作，但是連續面了兩家公司，都有刊登不實資訊的狀況，「A店刊登徵才資訊，但實際去面試，對方又回覆A店不缺人，實際上是B店缺人，需要到B店去上班，然而B店又離家裡較遠，交通上就需要半小時以上，簡直是浪費時間來面試欸！」

貼文曝光後，引發苦主共鳴，「很久以前去某連鎖壽司店面試，明明去面A店，對方卻跟我說去B店做，這裡滿了，然後薪水也不是網上的薪資，低好幾千」、「最近常遇到的一種情況，是去面試才說刊登的薪水已含加班費，不是底薪，這個也是浪費人家時間」、「六～七年前面A職缺，結果公司說A沒缺，問B職缺要不要。最好笑的是，之後去上再教育學分課，遇到該公司的員工，問了才知道對方當初面試C職缺，結果一樣在面試時被告知C沒缺」。

事實上，根據《360d才庫事業群》人資揭露，雇主須注意，實際工作地點、工作內容與徵才廣告中的內容不同，已經違反就業服務法第5條第2項第1款、第65條第1項。根據就業服務法規定，雇主在招募、雇傭員工時不可以做不實廣告或揭示。若招募廣告的內容與客觀事實不符，可能遭處以30萬元以上、150萬元以下的罰鍰。