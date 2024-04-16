快訊

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

「唐鳳不是當官的料」知情人士曝黃彥男任數位部長 No.1任務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招募廣告寫假的？她面試到場才知「沒缺人」 雇主最慘下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，她看準某公司刊登的內容才去面試，結果面談後才發現未來要上班的地點，根本就跟網站寫得不一樣。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，她看準某公司刊登的內容才去面試，結果面談後才發現未來要上班的地點，根本就跟網站寫得不一樣。 示意圖／ingimage

不少求職者都會透過徵才網站爭取面試機會，然而近日一名女網友抱怨，她看準某公司刊登的內容才去面試，結果面談後才發現未來要上班的地點，根本就跟網站寫得不一樣，覺得很浪費時間，不禁直呼：「現在的面試公司可以誠實點嗎？」

原PO在Dcard發文表示，她最近正在面試新工作，但是連續面了兩家公司，都有刊登不實資訊的狀況，「A店刊登徵才資訊，但實際去面試，對方又回覆A店不缺人，實際上是B店缺人，需要到B店去上班，然而B店又離家裡較遠，交通上就需要半小時以上，簡直是浪費時間來面試欸！」

貼文曝光後，引發苦主共鳴，「很久以前去某連鎖壽司店面試，明明去面A店，對方卻跟我說去B店做，這裡滿了，然後薪水也不是網上的薪資，低好幾千」、「最近常遇到的一種情況，是去面試才說刊登的薪水已含加班費，不是底薪，這個也是浪費人家時間」、「六～七年前面A職缺，結果公司說A沒缺，問B職缺要不要。最好笑的是，之後去上再教育學分課，遇到該公司的員工，問了才知道對方當初面試C職缺，結果一樣在面試時被告知C沒缺」。

事實上，根據《360d才庫事業群》人資揭露，雇主須注意，實際工作地點、工作內容與徵才廣告中的內容不同，已經違反就業服務法第5條第2項第1款、第65條第1項。根據就業服務法規定，雇主在招募、雇傭員工時不可以做不實廣告或揭示。若招募廣告的內容與客觀事實不符，可能遭處以30萬元以上、150萬元以下的罰鍰。

Dcard 加班費 求職 職缺 薪水 面試

延伸閱讀

四生肖相親遇到好緣份！屬蛇適合文藝咖 1類人約會首選高級餐廳

簽約金高達3億… 他拼武俠手遊代理加班半年 網疑惑：真能回本？

台鐵招考這職務僅1人報名！他嘆「鐵飯碗怎麼了」 網曝原因：不如超商

20年網咖撐住了！他疑惑「誰還會去」 前員工爆1族群：包下整間店

相關新聞

招募廣告寫假的？她面試到場才知「沒缺人」 雇主最慘下場曝光

不少求職者都會透過徵才網站爭取面試機會，然而近日一名女網友抱怨，她看準某公司刊登的內容才去面試，結果面談後才發現未來要上班的地點，根本就跟網站寫得不一樣，覺得很浪費時間，不禁直呼：「現在的面試公司可以誠實點嗎？」

台鐵招考這職務僅1人報名！他嘆「鐵飯碗怎麼了」 網曝原因：不如超商

台鐵公司招考近日放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91％。其中有網友指出，看到「台東段電機人員」七個名額僅一人報名，最後錄取更是直接掛零，疑惑為何曾經搶手的鐵飯碗，如今沒人要考。

她提離職被問原因「想當面罵主管」 老鳥曝：說實話會被當笑話

提離職時，通常主管都會詢問「離職理由與規劃」，不過日前有女網友指出，她主管詢問離職理由的當下「很想面對面譙一頓」，但又怕被新公司知道，讓她疑惑「大家在提離職時，都會說實話嗎？」文章曝光後，引來網友熱議，多數人建議「別說實話，免得圈子太小，被傳出去」。

科技業在哪上班最厲害？7千人投票出爐 台積電爆冷墊底

台灣半導體舉世聞名，科技業成為新鮮人最嚮往的高薪產業之一，有網友13日透過Dcard調查，「在科技業上班，（在哪裡）會讓人覺得最厲害」，截至15日上午11點30分，已有7,088人投票，其中「護國神山」台積電在四個選項中出乎意料墊底。

勞動部啟動免甄試錄訓 0403花蓮大地震受災民眾優先錄取

0403花蓮大地震造成花蓮地區嚴重災情，勞動部在第一時間啟動「職業訓練補助」等11項協助措施，截至今天花蓮訓練場銲接班免...

保障勞工生命安全 藍推天災假法制化

「颱風天雖有颱風假，但對雇主並沒有強制力，呼籲應讓勞工在天災時有拒絕出勤的權利！」國民黨立委游顥、黃建賓與牛煦庭15日召開記者會，呼籲將天災假法制化，讓勞工可以真放假。牛煦庭表示，他會提出「勞工退避權」概念，讓天災發生時，勞工為了通勤安全可以選擇拒絕出勤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。