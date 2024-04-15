她提離職被問原因「想當面罵主管」 老鳥曝：說實話會被當笑話

提離職時，通常主管都會詢問「離職理由與規劃」，不過日前有女網友指出，她主管詢問離職理由的當下「很想面對面譙一頓」，但又怕被新公司知道，讓她疑惑「大家在提離職時，都會說實話嗎？」文章曝光後，引來網友熱議，多數人建議「別說實話，免得圈子太小，被傳出去」。

一名女網友在Dcard發文表示，雖然是說職場上要做到表面的好聚好散，但每次提離職時，大多會被主管約談來詢問離職的原因。原PO坦言「當下我真的好想直說原因，面對面的譙一頓。但後來還是忍下來，怕新公司之後會做Reference Check，就還是算了，還是用萬年的理由『有其他人生規劃』」。

原PO接著表示，「最近我才剛到職沒多久，要提離職了，主要的原因是工作內容跟面試有很大落差，第一天就想逃了，礙於有經濟壓力，只能先騎驢找馬，而且我不喜歡公司的管理制度，就是同事和主管太機車，強勢到無法溝通，也不願溝通，大家在這家公司年資都不到1年，不知他們的態度在跩什麼、差什麼，真的無法理解」。

文末她好奇表示「大家在提離職被約談問原因時，會說實話嗎？」

對此，職場老鳥回應「是我的話不會說實話，這個圈子沒那麼大，說不定妳想去面試的公司人資或主管互相有認識，對妳來說不是好事」、「妳說實話大家看笑話，主管人資也只是走流程而已，大家都演演就好」、「選擇性說實話即可，大部份離職不會單只是一個原因，選一個比較能修飾的原因，真誠溫和的說明和自己未來規劃的矛盾等等，我曾經遇過小公司各種不合法和一人多職，我告訴對方『小公司很靈活，但我的個性比較容易緊張，希望有固定的工作和作法可以依循，因此思考後覺得比較適合至大公司只做單一職位』」。