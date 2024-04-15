科技業在哪上班最厲害？7千人投票出爐 台積電爆冷墊底

台灣半導體舉世聞名，科技業成為新鮮人最嚮往的高薪產業之一，有網友13日透過Dcard調查，「在科技業上班，（在哪裡）會讓人覺得最厲害」，截至15日上午11點30分，已有7,088人投票，其中「護國神山」台積電在四個選項中出乎意料墊底。

原PO的這項調查共給出四個選項，得票率多寡排名依序為「一線外商IC（高通、輝達等）36％」、「一線軟體外商（Google、微軟、亞馬遜等）29％」、「一線台廠IC（聯發科，聯詠，瑞昱等）22％」、「半導體製程（台積電）13％」。

對此，不少網友認為以知名度來說，台積電還是最強，「說真的，長輩幾乎100％知道GG（台積電），妹子沒在科技業的，也只知道GG」、「長輩和沒接觸科技業的朋友也聽不懂，他們眼裡台積＞所有科技業」、「過年時舅公問我在哪上班，我說我在R（瑞昱），被我舅公問說那間有上市嗎，怎麼不去台積電」、「要看對象吧，一堆親戚只聽過台積電，之前一個堂弟在台積電的外包廠商做，就被覺得很厲害…」、「當然是台積電啊，你其他的拿去外面很多人不知道」。

另外，也有不少人表示，「大家都是社畜，有什麼好比的」、「都很厲害，不用比較」、「老哥，不是只有在科技業比較厲害，我在鄉下地方，一堆高中同學回家養豬養、雞、鴨的，還有回家搞精緻農業，那個收入看到會嚇一跳。說實話：身體健康最厲害」。