畢業生問「薪水多少才能生存？」 網曝：想買房買車至少要60K

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物價年年上漲，社會新鮮人生存越來越不容易。一名即將畢業的大學生好奇，「薪水要多少才能生存？」其他人則認為，若是不買房、不買車，28K就能「爽爽過」，但是若要買房買車，單身族至少要60K，夫妻雙薪則要100K以上才能負擔生活。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他即將從大學畢業，目前正在尋找正職工作，他好奇，「大概多少薪水才是正常的，是可以生存下去的？」

其他人則留言「不買房不買車的話28K爽爽過，要買房要買車的話，若單身要60K以上，夫妻要100K以上」、「有人28K住家裡也能生存，就要看自己如何去分配或割捨」、「第一份工作最少該扣的扣一扣要30K吧」、「想要生存下去，其實基本薪資27470元在台灣每個縣市都可以活下去」。

還有人留言「這種問題你問幾個人就有幾種回答，問不完也比較不完，何不自己誠實面對你自己，沒人比你了解你的生活背景、開支需求、消費慾望、職涯規劃、人生態度，太多因素會影響你覺得多少錢才能生活了，有人月入幾十萬也是經濟焦慮，有人月入基本薪資卻覺得自己很快樂，看你囉」。

另有人分享自身剛畢業時的經濟狀況，留言「給你看我一個月開銷，手機費699元，機車貸款3319元，定期定額2000元，租屋6500元，餐費5000元，交通1500元，共19018元，不出門玩、不買化妝品、不另外買飲料零食，省吃儉用打工包一餐的伙食費，如果還要存錢或是有其他打算，沒三萬活不下來」。