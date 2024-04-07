勞動部職災重建之家 挨批疊床架屋

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為協助中重度職災勞工重返職場，財團法人職業災害預防及重建中心編列二千五百萬元，預計於高雄設立「職業健康及重建之家」，規畫首年服務至少廿名深度管理職災勞工，但遭立委廖偉翔質疑，高雄光是職災職能復健專責醫院就有五家，數量居各縣市之冠，何須再成立一個新單位疊床架屋？

據統計，每年約五萬人申請職災傷病給付，其中兩萬人遭逢職災後，卅天以上不能工作，更有約二千三百人職災後失能。而近五年申請職災傷病給付的人數，高雄市僅排第三，前面還有台北市、台中市，不過職災失能給付部分，高雄市皆位居第一，後面才是台中市、新北市。

考量現有認可的職業復健機構服務量能不足，職災預防及重建中心規畫花費二千五百萬在高雄設立重建之家，提供職災勞工一站式重建服務。據悉，重建之家原本選定落腳美麗島雜誌社高雄服務處原址，也是當年美麗島事件發生地，但受限該建物已登錄為歷史建築，內部裝修限制多，勞動部只能另尋他處，有可能趕不及在勞動部長許銘春卸任前揭牌。

但廖偉翔質疑，現由勞動部指定的卅六家職能復健專責醫院，高雄就有五家，數量居全台縣市之冠，全台廿二家強化訓練機構，高雄也有一家，相較其他縣市，高雄資源並不算稀缺。

他質疑，勞動部何不善用指定的專責機構，若機構量能不足，應增加指定機構量，職災勞工能就近接受服務不是更好？何需再多花一大筆錢特地成立一個新單位，功能卻跟現有機制重疊、疊床架屋。

工作傷害受害人協會專員賀光卍則認為，政府往往只在意勞工趕快復工，忽略生理面、心理面、家庭面、社會適應面各階段有不同的狀況，職業重建過程應是在各階段設定不同目標，而不是只以重返職場為最後結案目標，逼著勞工趕快復工，反而會扼殺勞工的休養權。

職災預防及重建中心回應，認可復健醫療機構主要針對醫療復健、職能復健，相對欠缺資源及空間服務社會復健、職災重建部分，重建之家就是要補目前的不足，助職災勞工盡速重回職場。