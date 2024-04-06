去年重大職災300死 營造業151人

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職安署日前公布二○二三年重大職災人數統計，去年重大職災死亡人數總計三百人，比前年減少廿人，乍看之下似乎進步，但進一步細看歷年職災死亡人數居冠的營造業，去年重大職災死亡人數高達一五一人，比蔡英文總統上任那一年、二○一六年的一四七人還多，營造業職災死亡人數不降反升，顯示蔡政府執政以來，對營建工地有效減災一籌莫展。

各地工地職災頻傳，往往一出事就「很嚴重」，像是去年十月，台中國際會展中心工地、北市自來水園區新建工程先後發生工人墜樓意外，送醫不治；高雄橋頭區某工地建案，去年十二月時則有工人遭山貓輾斃。

實際上，重大職災人數前年攀上近六年新高，但去年人數下降，從前年的三二○人，減至三百人，然而營造業重大職災死亡人數則依舊高居不下，長年位居各行業職災死亡之首，前年攀升至一五六人，去年雖稍減至一五一人，但回推到蔡政府初上任的二○一六年，營造業重大職災死亡人數為一四七人，等於不降反升。換算下來，去年平均二點四天，就有一名營造工人因職業災害失去性命。

根據職安署統計，去年職災死亡人數最多的類型為墜落、滾落，總計一四三人，占整體職災死亡人數將近五成，其次為物體倒塌、崩塌廿八人，人數懸殊。

勞動部職安署職安組組長朱文勇坦承，營造業職災最主要死因就是墜落、滾落，占約七成，且占比一直降不下來，職安署認為若要有效降低營造業職災，就必須從防墜下手，因此將今年訂為「營造業墜落打擊年」，目標是要比二○二一至二○二三年這三年的平均值還要減少三成，希望因墜落而亡的人數，從九十八人降至六十八人以下。

對於營造業重大職災死亡人數無法降低，他解釋，不能就單一年分比較，就長期趨勢而言趨於下降，且營造業這幾年因台商回流建廠的關係，興建案量上升，再加上工人供不應求，疲於趕工，職災風險就會提高。

朱文勇說，今年起將加強督促營造事業單位落實墜落預防工作，更有效地鎖定、檢查，針對過去最常發生墜落、滾落的屋頂、管道電梯井、施工架等也將強化檢查。勞動部也提醒，若雇主未提供必要安全衛生設備及措施，將依職安法開罰三萬到卅萬元。